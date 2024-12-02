Çok problem var konu kapandı!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından gözler Sergen Yalçın'a çevrilmişti. Dün Ekol TV'de konuşan 52 yaşındaki hoca, Başkan Hüseyin Yücel ile görüştüğünü ve teklifi kabul etmediğini açıkladı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: "11 yaşında babam beni Beşiktaş'ta idmanlara götürmeye başladı.Suçlamalar, cevap vermeler… Hüseyin Yücel ile teknik direktörlük için konuştum. Para, pul bunlar benim konularım değil.Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Şu anda konu futbol değil. Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim.dedim. Ben fırsatçı bir adam değilim. Bunu kullanarak teknik direktörlüğe gelmek gibi bir şey düşünmem. Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil.Önce sorunların halledilmesi lazım. Whatsapp'tan adam mı kovulur! Hüseyin Yücel'e, bu sorunların çözülmesi halinde geleceğimi söyledim.Bu problemlerle başarılı olamam! Benim de bir geleceğim var, ben teknik direktörüm. Başarılı, mutlu olacağım bir yerde çalışmak isterim. Hüseyin Yücel'le konuştum ve bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim, 'Kusura bakmayın' dedim. Benim de kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı."Sergen Yalçın'ın çekinceleri çok fazla… Son günlerde ortaya çıkan kaos ve yönetimin durumu, Yalçın'ı endişelendiren konular arasında. Bir diğeri ise özellikle Samet Aybaba'nın da hedefinde olan Genel Sekreter Kaan Şakul...yönetimde kaosu devam ettireceğini ve bunun sahaya olumsuz yansıyacağını düşünüyor. Fikret Orman ve Serdal Adalı, ara dönemde transfer yapılmaması ve sezon sonuna kadar bu şekilde gidilmesi yönünde mesajlar vermişti.takımın toparlanma şansının olmadığını düşünüyor.iyah-beyazlılarda görevini bırakan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Denetim Kurulu'na başvurdu.Olayların tamamı ile ilgili BJK Tüzüğü'nün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklamada bulunulmasını yazılı olarak talep etti. Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Tiryaki de söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlatıldığını belirtti. Samet Aybaba'nın düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları ve sunduğu belgelerle birlikte Arat'ın verdiği belgeler üzerinden araştırma yapılacak.. Araştırma tamamladıktan sonra sonuçları Beşiktaş camiası ile paylaşılacak.ergen Yalçın bir süredir şehir dışındaydı. Tecrübeli teknik adam, KKTC'de Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.