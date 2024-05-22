Di Maria müjdesi

Gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, listenin ilk sırasına dünyaca ünlü futbolcu Angel Di Maria'yi koyarken Portekiz basını, Arjantinli yıldızla ile ilgili gelişmeleri sütunlarına taşıdı.Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesi halinde Real Madrid'den öğrencisi olan 36 yaşındaki sağ kanadın, siyahbeyazlı formayı giyebileceği kaydedildi. Di Maria ile Beşiktaş'ın yanı sıra ABD ve Arjantin kulüpleri de ilgileniyor. Ayrıca Benfica, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çaba sarf ediyor.