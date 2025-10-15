Divan makamı saf ve temiz olmalı

BEŞİKTAŞ'TA 19 Ekim Pazar günü yapılacak Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için geri sayım başladı. 5 bine yakın divan üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde adaylardan Engin Baltacı,konuştu ve şunları söyledi:EN BÜYÜK projemiz, değerler, ilkeler ve teamüllerdir. Beşiktaş için bir şeyler yapmak için herhangi bir makama talip olmaya gerek yok. Mesela bir yol arkadaşımın girişimi ile bir hastane grubundan tüm divan kurulu üyelerine tedavi ve cerrahi müdahalelerde yüzde 50 indirim aldık.BEŞIKTAŞ divanının son yıllardaki tutum ve davranışları, bu makama talip sayısını artırmıştır. Bu durum da gösteriyor ki Beşiktaş divan başkanlığı görev ve sorumluluklarını yerine getirememiştir. TFF ve MHK kurullarında Beşiktaş haklarını savunurken bizi yalnız bırakmıştır. Beşiktaş için mücadele etmesi gerekirken, Beşiktaş'a karşı mücadele etmiştir. Bizim için Beşiktaş Divan Makamı, Beşiktaş'ın beyazı kadar saf ve temiz olmalıdır.2009 ile 2019 dönemlerini kapsayan KPMG raporu önümüze geldiğinde her konuyu inceledik. Yönetimde olduğumuz dönemde Bakanlık müfettişleri kulübe geldi ve incelemeler yaptı. KPMG raporuna bağlı olarak Bakanlık da nihai bir rapor hazırladı.Geçtiğimiz ay kulübe gelen bu raporun açıklanması gerektiğine inanıyoruz. KPMG raporunda benim ismim yok ama Bakanlık raporunda re'sen ismim olabilir endişesi ile kulübe yazı yazdım. Zira raporda ismim geçmiş olsaydı Divan Başkanlığı adaylığından çekilecektim.Kulüpten gelen yazıda da ismimin geçmediği tarafıma yazı iletildi.