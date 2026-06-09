Douglas Luiz mercek altında

Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirerek yeni bir dönemi başlatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Hoca için düzenlenen imza töreninde, "Hayal edilen Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne kadar para gerekirse harcayacağız." diyen Başkan Serdal Adalı, transferde kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile santrfor takviyesi planlıyor. Kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan kendi listeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da önerilen oyuncuları değerlendirmeye alıyor. Bunlardan öne çıkan son isim, geçen sezonu önce Nottingham Forest, sonra da Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Douglas Luiz… Ara transferde Galatasaray için de yazılan Brezilyalı merkez orta sahanın bonservisi ise Juventus'un elinde bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖRE GÖRÜŞÜ SORULDU

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu detaylı inceleme altına aldığı ve yeni teknik direktörü Italiano'ya görüşünü sorduğu öğrenildi. İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen çalışma başlatılacağı gelen haberler arasında.

İTALİANO AÇILIŞI ÖNE ÇEKTİ

Sezonu Avrupa Ligi 2. ön eleme turu oynayacağı için 23 Temmuz'da açacak Beşiktaş, 27 Haziran'da topbaşı yapacaktı. Ancak Italiano'nun isteğiyle takımın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde 3-4 gün önce toplanması bekleniyor. Yurt dışı kampı ise 1 Temmuz'da Slovakya'da başlayacak, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.