Euro 2024 sonrası iki imza yolda

çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonu güçlendirecek.33 yaşındaki forvetle kontrat yenileme görüşmelerine başlanacağı öğrenilirken, Lille'den ayrılan hücum oyuncusu da transfer listesinin başında yer alıyor. A Milli Takım'da bulunan iki oyuncu için Avrupa Şampiyonası'nın bitmesi bekleniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Fransa'dan tanıdığı Yusuf Yazıcı içinraporunu verdiği öğrenildi. Beşiktaş'ta yöneticiler, Almanya'daki turnuvanın bitimiyle, milli oyuncuların temsilcileriyle görüşerek transferi tamamlamayı umuyor., milli maç için stadyumunun kapılarını açıyor. Siyahbeyazlılar, 6 Temmuz Cumartesi günü A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadeles için Tüpraş Stadı'nda izleme etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada,