Euro 2024 sonrası iki imza yolda

Transfer
çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonu güçlendirecek. Sözleşmesi biten Cenk Tosun ile yeniden anlaşma zemini arayan Kartal, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'ya imza attırmak istiyor.
33 yaşındaki forvetle kontrat yenileme görüşmelerine başlanacağı öğrenilirken, Lille'den ayrılan hücum oyuncusu da transfer listesinin başında yer alıyor. A Milli Takım'da bulunan iki oyuncu için Avrupa Şampiyonası'nın bitmesi bekleniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Fransa'dan tanıdığı Yusuf Yazıcı için "Alalım"
raporunu verdiği öğrenildi. Beşiktaş'ta yöneticiler, Almanya'daki turnuvanın bitimiyle, milli oyuncuların temsilcileriyle görüşerek transferi tamamlamayı umuyor.
DEV HEYECAN DOLMABAHÇE'DE
Beşiktaş
, milli maç için stadyumunun kapılarını açıyor. Siyahbeyazlılar, 6 Temmuz Cumartesi günü A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadeles için Tüpraş Stadı'nda izleme etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu'nda buluşuyoruz. Maçı hep beraber Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda izliyoruz" denildi.