Finali izledi 3. kez görüşecek

Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası zaferinin ardından teknik direktör gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda ibrenin yabancıya döndüğü kaydedildi.İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in görüştüklerini açıkladığı tecrübeli çalıştırıcının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı yakın takibe aldığı öğrenildi. Tarafların, bu hafta içinde üçüncü kez bir araya geleceği belirtildi. Kendisi ve ekibinin alacağı ücretin yanı sıra yüksek transfer bütçesi isteyen Mourinho ile anlaşma sağlanamaması durumunda listede yer alan diğer yabancı teknik adamlara dönülecekTEKNİK direktör konusunda önceliği yabancılara vermesine rağmen yerli adayları da gündeminde tutan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin konuşulan isimler. Siyah-beyazlı takıma son lig şampiyonluğunu kazandıran Yalçın'ın Türk hocaya dönülmesi halinde görüşülecek ilk isim olduğu belirtildi. Yönetimin, Serdar Topraktepe konusunda da fikir alışverişi yapması bekleniyor. Başkan Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Topraktepe ile birlikte yola devam edebileceklerinin işaretini vermişti.