Fulham’dan Semih’e 15 milyon €

Beşiktaş'ın 18 yaşıdaki yeteneği Semih Kılıçsoy,
kısa sürede
yakaladığı çıkışla dikkatleri
üzerine çekmeyi
başardı. Başarılı forvet için
Fulham, siyah-beyazlı kulübün
kapısını çaldı. İngiliz
ekibinin scout şefi
Brian Talbot, Semih
için Beşiktaş'a ulaştı
ve başarılı oyuncuyu
istediklerini belirtti.
Talbot'un, Semih için 15 milyon
Euro bonservis bedeli önerisinde
bulunduğu kaydedildi. Bu teklif siyah-beyazlı kulüpte hiçbir karşılık bulmadı.
Beşiktaş cephesi,
15 milyon Euro'ya Semih'i asla
bırakmayacaklarını belirtip bu rakamın çok daha üzerinde bir teklif olması halinde değerlendirebileceklerini iletti.
YENİLENEN BİR TEKLİFLE GELME İHTİMALLERİ YÜKSEK
Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ve bir değerlendirme daha yaparak yeni bir teklif iletecekleri kaydedildi. Beşiktaş, birçok Avrupa devinin gözlemi altında olan genç forvet için karşı konulamaz teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak. Genç oyuncuyla ilgili hedef ise Türkiye rekoru kırması yönünde
. Semih Kılıçsoy ile ocak ayında yeni sözleşme imzalayan ve kontratını 2028'e uzatan Beşiktaş, golcü oyuncunun da kabul etmesi ile sözleşmeye serbest kalma maddesi koymayarak elini güçlendirmişti.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Fiyat biçmek için çok erken
Beşiktaş,
Semih Kılıçsoy sayesinde sportif bir başarı kazanmadan ve Semih daha Beşiktaş'ta kendi hikâyesini yazmadan ona fiyat biçmek, Samet Aybaba'nın idarecilikteki tecrübesizliğidir.
Bu işler öyle 'Gönlümüzden geçen rakam şu'
demekle olmuyor. Paraya ihtiyacınız varken, devre arasında Al Musrati'ye 12 milyon Euro bonservis ödeyip Braga'da kazandığının 7 katı ücret öderseniz,
zorda olduğunuzu gören kulüplerin teklifleri de işte böyle düşük kalır. Bence Semih'in fiyatı oluşmuş durumda değil. En az iki yıl daha ve özellikle Avrupa kupaları ve milli takım sahnesinde yer almalı ki o zaman o bahsedilen 30 milyon Euro'ları masada göresiniz.
'Ama Arda gitti' diyenler olacaktır… Arda Güler Fenerbahçe'de bir yıl daha kalsa belki 20 milyon Euro'dan da fazla ederdi ama kontratında serbest kalma maddesi vardı.
İki oyuncuyu hiç kantara çıkarmaya gerek yok. Arda çok ama çok özel bir yetenek ve ona bu paraları verenler iki İspanyol deviydi: Real ve Barça. Semih'i eşdeğer bir kulübe satmak istiyorsanız, teklifin Manchester City, Manchester United ya da Liverpool'dan gelmesini bekleyeceksiniz.