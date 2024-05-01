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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Fulham’dan Semih’e 15 milyon €

Fulham’dan Semih’e 15 milyon €

Premier Lig ekibinin scout şefi Brian Talbot tarafından iletilen teklif, siyahbeyazlılarda karşılık bulmadı. Genç futbolcusundan rekor gelir bekleyen yönetim, karşı konulamaz bir rakam önerilmediği takdirde masaya oturmayacak

Beşiktaş'ın 18 yaşıdaki yeteneği Semih Kılıçsoy, kısa sürede yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı forvet için Fulham, siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı. İngiliz ekibinin scout şefi Brian Talbot, Semih için Beşiktaş'a ulaştı ve başarılı oyuncuyu istediklerini belirtti. Talbot'un, Semih için 15 milyon Euro bonservis bedeli önerisinde bulunduğu kaydedildi. Bu teklif siyah-beyazlı kulüpte hiçbir karşılık bulmadı. Beşiktaş cephesi, 15 milyon Euro'ya Semih'i asla bırakmayacaklarını belirtip bu rakamın çok daha üzerinde bir teklif olması halinde değerlendirebileceklerini iletti.




YENİLENEN BİR TEKLİFLE GELME İHTİMALLERİ YÜKSEK
Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ve bir değerlendirme daha yaparak yeni bir teklif iletecekleri kaydedildi. Beşiktaş, birçok Avrupa devinin gözlemi altında olan genç forvet için karşı konulamaz teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak. Genç oyuncuyla ilgili hedef ise Türkiye rekoru kırması yönünde. Semih Kılıçsoy ile ocak ayında yeni sözleşme imzalayan ve kontratını 2028'e uzatan Beşiktaş, golcü oyuncunun da kabul etmesi ile sözleşmeye serbest kalma maddesi koymayarak elini güçlendirmişti.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Fiyat biçmek için çok erken
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy sayesinde sportif bir başarı kazanmadan ve Semih daha Beşiktaş'ta kendi hikâyesini yazmadan ona fiyat biçmek, Samet Aybaba'nın idarecilikteki tecrübesizliğidir. Bu işler öyle 'Gönlümüzden geçen rakam şu' demekle olmuyor. Paraya ihtiyacınız varken, devre arasında Al Musrati'ye 12 milyon Euro bonservis ödeyip Braga'da kazandığının 7 katı ücret öderseniz, zorda olduğunuzu gören kulüplerin teklifleri de işte böyle düşük kalır. Bence Semih'in fiyatı oluşmuş durumda değil. En az iki yıl daha ve özellikle Avrupa kupaları ve milli takım sahnesinde yer almalı ki o zaman o bahsedilen 30 milyon Euro'ları masada göresiniz. 'Ama Arda gitti' diyenler olacaktır… Arda Güler Fenerbahçe'de bir yıl daha kalsa belki 20 milyon Euro'dan da fazla ederdi ama kontratında serbest kalma maddesi vardı. İki oyuncuyu hiç kantara çıkarmaya gerek yok. Arda çok ama çok özel bir yetenek ve ona bu paraları verenler iki İspanyol deviydi: Real ve Barça. Semih'i eşdeğer bir kulübe satmak istiyorsanız, teklifin Manchester City, Manchester United ya da Liverpool'dan gelmesini bekleyeceksiniz.
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Fulham’dan Semih’e 15 milyon €
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