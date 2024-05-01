Fulham’dan Semih’e 15 milyon €

Beşiktaş'ınkısa süredeyakaladığı çıkışla dikkatleriüzerine çekmeyibaşardı. Başarılı forvet içinFulham, siyah-beyazlı kulübünkapısını çaldı. İngilizekibinin scout şefiBrian Talbot, Semihiçin Beşiktaş'a ulaştıve başarılı oyuncuyuistediklerini belirtti.Talbot'un, Semih için 15 milyonEuro bonservis bedeli önerisindebulunduğu kaydedildi.Beşiktaş cephesi,15 milyon Euro'ya Semih'i aslabırakmayacaklarını belirtipFulham'ın bu transfer için istekli olduğu ve bir değerlendirme daha yaparak yeni bir teklif iletecekleri kaydedildi. Beşiktaş, birçok Avrupa devinin gözlemi altında olan genç forvet için karşı konulamaz teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak.. Semih Kılıçsoy ile ocak ayında yeni sözleşme imzalayan veBülent TİMURLENKFiyat biçmek için çok erkenSemih Kılıçsoy sayesinde sportif bir başarı kazanmadan ve Semih daha Beşiktaş'ta kendi hikâyesini yazmadan ona fiyat biçmek,Bu işler öyledemekle olmuyor. Paraya ihtiyacınız varken, devre arasındazorda olduğunuzu gören kulüplerin teklifleri de işte böyle düşük kalır. Bence Semih'in fiyatı oluşmuş durumda değil.'Ama Arda gitti' diyenler olacaktır…İki oyuncuyu hiç kantara çıkarmaya gerek yok. Arda çok ama çok özel bir yetenek ve ona bu paraları verenler iki İspanyol deviydi: Real ve Barça. Semih'i eşdeğer bir kulübe satmak istiyorsanız, teklifin Manchester City, Manchester United ya da Liverpool'dan gelmesini bekleyeceksiniz.