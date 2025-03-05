Gedson çizme’ye doğru

Ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro peşin bonservis teklifinde bulunduğu Gedson Fernandes, taliplerini artırıyor. Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol, 2 asist kaydederek kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Portekizli oyuncuya Serie A'nın güçlü ekibi Milan'ın ilgisi var. İtalyan basınından Telegrafi'de yer alan haberlere göre; ara transferde de kırmızı-siyahlı kulübün gündemine gelen 26 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı. Beşiktaş Kulübü, oyuncunun satışı halinde eski kulübü Benfica'ya verilecek yüzde 50 pay nedeniyle bu transferde 30 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmiyor. Siyah-beyazlıların söz konusu yüzde 50 payı Benfica'dan almak içinse Portekiz ekibi ile görüşmeleri devam ediyor. Ancak temaslar istenilen gibi ilerlemedi. Benfica payda ısrarcı, Başkan Serdal Adalı ise hakları alma konusunda direniyor.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ OYNADI

Süper Lig'de 26. haftada topun oyunda kaldığı süreler açıklandı. Beşiktaş- Kayseri 57.37 dakika ile en çok top oynanan maç oldu. Onu 57.27 ile F.Bahçe- Antalya takip etti. En az top oynanan karşılaşmalar G.Antep- Eyüp (45.49) ve Kasımpaşa- Galatasaray (46.11).

1'DEN FAZLA YEMEDİ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 9 resmi maçta sadece Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu süreçte 18 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. 3 maçta filesini gole kapatan Beşiktaş, oynadığı hiçbir maçta ise 1'den fazla gol yemedi.