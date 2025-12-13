Hadjam’a onay çıktı

Beşiktaş'ta sol bek listesinin başında önceki sezonlarda da gündeme gelen Jaouen Hadjam yer alıyor.Raporları da inceledikten sonra transferine onay verdi. Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Serkan Reçber, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys-Lille maçını stadyumdan takip etti.Beşiktaş'ın sol bek için gündeme aldığı diğer isimler ise sezon sonunda Utrecht ile sözleşmesi bitecek olanve Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki Arjantinli bek. Siyahbeyazlılar, Hadjam dışında bu iki isim için de kulüpleriyle