Hazır olun Beşiktaşlılar!

Beşiktaş
uzun uğraşlar sonucu Leandro Trossard
'ı renklerine bağladı. Arsenal ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan, Belçika Milli Takımı ile de Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergileyen 31 yaşındaki sol kanat, elenmelerinin ardından Hollanda'da Maastricht'te olan ailesinin yanına gitmişti. Annebabasıyla vakit geçiren Trossard'ın tatili bitti… Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün takımın kampta bulunduğu Slovakya'dan saat 10.30'da yıldız futbolcuyla buluşmak için Maastrich şehrine gidecek ve yeni oyuncusunu alarak akşam 20.30'da İstanbul'a geçecek.
Böylece siyahbeyazlı futbolseverler, uzun süredir bekledikleri Trossard'a kavuşacak. Bu transfer için Beşiktaş, Arsenal'a 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Tecrübeli futbolcu da 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Havalimanında oyuncuyu çok sayıda taraftarın coşkuyla karşılaması bekleniyor. Sol kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilen futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.