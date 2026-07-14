Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Hazır olun Beşiktaşlılar!
Giriş Tarihi: 14.07.2026

Hazır olun Beşiktaşlılar!

18 milyon Euro bonservisle Arsenal’ı ikna eden Kara Kartal, Belçikalı yıldıza 3+1 yıllık imza attıracak. Başkan Serdal Adalı, tecrübeli oyuncuyu alarak akşam 20.30’da İstanbul’a gelecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Hazır olun Beşiktaşlılar!
  • ABONE OL
Beşiktaş uzun uğraşlar sonucu Leandro Trossard'ı renklerine bağladı. Arsenal ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan, Belçika Milli Takımı ile de Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergileyen 31 yaşındaki sol kanat, elenmelerinin ardından Hollanda'da Maastricht'te olan ailesinin yanına gitmişti. Annebabasıyla vakit geçiren Trossard'ın tatili bitti… Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün takımın kampta bulunduğu Slovakya'dan saat 10.30'da yıldız futbolcuyla buluşmak için Maastrich şehrine gidecek ve yeni oyuncusunu alarak akşam 20.30'da İstanbul'a geçecek. Böylece siyahbeyazlı futbolseverler, uzun süredir bekledikleri Trossard'a kavuşacak. Bu transfer için Beşiktaş, Arsenal'a 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Tecrübeli futbolcu da 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Havalimanında oyuncuyu çok sayıda taraftarın coşkuyla karşılaması bekleniyor. Sol kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilen futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#LEANDRO TROSSARD #KARA KARTAL #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazır olun Beşiktaşlılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA