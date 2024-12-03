Her şeyi biliyoruz birlikte düzelteceğiz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, takımı düzlüğe çıkarmak için çabaladıklarını söyledi. Her maçı kazanmaları gerektiğini aktaran Topraktepe şöyle devam etti: "Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı.Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Salih ve Tayyip Talha uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Bana haber gönderdiler ve oyundan aldım.Hep birlikte bir şeyler yapacağız."Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetimindeki 13. müsabakasına çıktı. 3'ü Türkiye Kupası, 10'u Süper Lig olmak üzere bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden 48 yaşındaki hoca, 4 beraberlik yaşarken 3 kez yenildi. Topraktepe bu maçların 3'ünde 4-3-3 dizilişini tercih ederken 10'unda takımı 4-2-3-1 oynattı.