‘Herkes çalışmak zorunda’

Beşiktaş'ın Portekizli dinamosu Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok iyi çalıştıklarını aktaran 26 yaşındaki orta saha, "Öz güven kazanıyoruz. Önemli olan da bu zaten.Güçlü şekilde devam etmeliyiz" dedi. Takımın birlikteliğinin önemine de değinen Gedson, "Hedeflerimiz doğrultusunda bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı.