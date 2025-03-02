‘Herkes çalışmak zorunda’

Beşiktaş'ın Portekizli dinamosu Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok iyi çalıştıklarını aktaran 26 yaşındaki orta saha, "Öz güven kazanıyoruz. Önemli olan da bu zaten. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var.
Güçlü şekilde devam etmeliyiz" dedi. Takımın birlikteliğinin önemine de değinen Gedson, "Beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz.
Hedeflerimiz doğrultusunda bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı.