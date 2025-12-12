İlk tercih Agbadou!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takviye yapılacak bölgeler arasında stoper de yer alıyor. Futbol Koordinatörü Serkan Reçber belirlenen adaylar için geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin yolunu tutarak temaslarda bulundu.
Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou'yu ise listenin başına koymuş durumda. Wolverhampton'ın geçen sezonun devre arasında 20 milyon Euro'ya Fransa'nın Reims takımından kadrosuna kattığı oyuncu için girişimler başladı.
Premier Lig ekibiyle bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaşım gösterdi. Bu gelişme üzerine kulübüyle pazarlıklara start verildi. 1.92 boyundaki Fildişi Sahilli oyuncu, teknik ekiple belirlenen stoperler arasında üst sırada yer alıyor. Alternatifler arasında ise Chelsea'den Axel Disasi bulunuyor. Disasi'yi Avrupa'dan da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.