İlk tercih Agbadou!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takviye yapılacak bölgeler arasında stoper de yer alıyor.Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou'yu ise listenin başına koymuş durumda.Premier Lig ekibiyle bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaşım gösterdi. Bu gelişme üzerine kulübüyle pazarlıklara start verildi. 1.92 boyundaki Fildişi Sahilli oyuncu, teknik ekiple belirlenen stoperler arasında üst sırada yer alıyor. Alternatifler arasında ise Chelsea'den Axel Disasi bulunuyor