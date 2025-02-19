Islıklar alkışa döndü

Beşiktaş taraftarının kısa süre önce ıslıklarına maruz kalan Arthur Masuaku ve Joao Mario yeniden doğdu.Geçtiğimiz günlerde "Belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik uzar" maddesi 4 karşılaşma kala başkan Serdal Adalı'nın yaptığı görüşmeler sonucu kaldırılan 31 yaşındaki sol bek, Sivasspor deplasmanında da asiste imza atmıştı.32 yaşındaki Portekizli orta saha, performansını iyileştirirken taraftarların da yavaş yavaş gözüne girmeyi başardı.