Islıklar alkışa döndü

Beşiktaş taraftarının kısa süre önce ıslıklarına maruz kalan Arthur Masuaku ve Joao Mario yeniden doğdu. Masuaku, Trabzonspor maçında da gol pası vererek bu sezon 6. asistini yaptı.
Geçtiğimiz günlerde "Belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik uzar" maddesi 4 karşılaşma kala başkan Serdal Adalı'nın yaptığı görüşmeler sonucu kaldırılan 31 yaşındaki sol bek, Sivasspor deplasmanında da asiste imza atmıştı. Mario ise Solskjaer'in güvenip en çok süre verdiği isimlerden oldu. Yeni hocasından önce yalnızca 1 asisti bulunan tecrübeli isim, onun döneminde ise kısa sürede 3 gol, 1 asist kaydetti.
32 yaşındaki Portekizli orta saha, performansını iyileştirirken taraftarların da yavaş yavaş gözüne girmeyi başardı.