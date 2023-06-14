Kulüpler Birliği'nin önceki gün yapılan toplantısında tansiyon yükseldi. Beşiktaş adına toplantıya ikinci başkan Engin Baltacı katılırken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de dahil olmasının ardından ortam gerildi. Baltacı, bizzat Büyükekşi'nin yüzüne karşı "Sizi istemiyoruz, size güvenmiyoruz.Adil değilsiniz, tarafsınız" dedi.Diğer kulüp başkanları ve yöneticileri, Baltacı'nın bu sözleri karşısında adeta buz kesti. Mehmet Büyükekşi ise, "Zaten sizin desteğinize ihtiyacım yok" cevabını verdi. Engin Baltacı, son maçta tribünlerden edilen küfürlü tezahürat için de "Çevrenizdekilerediyormuşsunuz. Beşiktaş Başkanı yakışıksız işlerle uğraşmaz" çıkışında bulundu.Büyükekşi'nin bu iddiaya yanıtı da "Bunları puan meselesi yüzünden yapıyorsunuz" oldu. Baltacı'nınsözleriyle gerginlik had safhaya ulaştı. Araya giren Ali Koç, ortamı sakinleştirmeye çalıştı ancak Engin Baltacı salonu terk edip gitti.