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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Kapışma!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kapışma!

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Baltacı’nın “Sizi istemiyoruz. Adil değilsiniz, tarafsınız” diye tepki gösterdiği TFF Başkanı Büyükekşi, “Desteğinize ihtiyacım yok” karşılığını verdi

Kulüpler Birliği'nin önceki gün yapılan toplantısında tansiyon yükseldi. Beşiktaş adına toplantıya ikinci başkan Engin Baltacı katılırken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de dahil olmasının ardından ortam gerildi. Baltacı, bizzat Büyükekşi'nin yüzüne karşı "Sizi istemiyoruz, size güvenmiyoruz. Çünkü Beşiktaş'a saygısızlık ve adaletsizlik yapıyorsunuz. Adil değilsiniz, tarafsınız" dedi.



'BEŞİKTAŞ BAŞKANI KÜFÜR ETTİRMEZ'
Diğer kulüp başkanları ve yöneticileri, Baltacı'nın bu sözleri karşısında adeta buz kesti. Mehmet Büyükekşi ise, "Zaten sizin desteğinize ihtiyacım yok" cevabını verdi. Engin Baltacı, son maçta tribünlerden edilen küfürlü tezahürat için de "Çevrenizdekilere 'Küfür işini Beşiktaş Başkanı organize etti' diyormuşsunuz. Beşiktaş Başkanı yakışıksız işlerle uğraşmaz" çıkışında bulundu.

'PUAN YÜZÜNDEN YAPIYORSUNUZ'
Büyükekşi'nin bu iddiaya yanıtı da "Bunları puan meselesi yüzünden yapıyorsunuz" oldu. Baltacı'nın "Taraf gibi hareket edip konuyu çarpıtıyorsunuz" sözleriyle gerginlik had safhaya ulaştı. Araya giren Ali Koç, ortamı sakinleştirmeye çalıştı ancak Engin Baltacı salonu terk edip gitti.

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