Karaoğlan takibimizde!

Beşiktaş'ta Samsun maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a tepkiler sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir. MHK da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan'ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur. Beşiktaş olarak; kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan'ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.