Kartal aslan’ı parçaladı

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 21. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran İmmobile, Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza attı. 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Mauro İcardi kaydetmişti.CIRO İmmobile, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "5-0'lık galibiyet çok kolay değil. Herkesin ayağına sağlık. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli ve çok önemli" ifadelerini kullandı. Paulista ise "İlk maçımda, ilk kupa… Kelimelerle anlatamam. Taraftarlar bize güç verdi, destek verdi. Onların sayesinde kazandık" diye konuştu.Beşiktaş'ta geleceği tartışılan ve yerine transfer yapılacağı şeklinde söylentiler çıkan Jonas Svensson, dün gecenin en iyileri arasında yer aldı. Norveçli futbolcu, hem asist yaptı hem de golünü attı. 31 yaşındaki sağ bek için bu değerler Beşiktaş kariyerinde ilk olarak tarihe geçti. Svensson, geçtiğimiz sezon sadece Adana Demirspor forması giydiği dönemde skora katkı sağlamıştı (1 gol, 3 asist).Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst kısa süre içerisinde takıma damgasını vurmayı başardı. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başındaki ilk resmi maçında, ilk galibiyetini aldı ve ilk kupasını kazandı. Hollandalı hoca ayrıcı Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı. Van Bronckhorst, Jean Tigana'dan bu yana (Temmuz 2006) Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. Van Bronckhorst maçın ardından şöyle konuştu: "İlk yarıda iki takım da ellerinden geleni yaptı. Ama biz her şeyimizi verdik. Kariyerim için çok özel bir gün. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için bu maçı oynadık. Bu nedenle Serdar Hoca'ya teşekkür ediyorum. Daha fazla gurur duyamazdım. Çok minnettarım bu durumdan. Salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız."BEŞİKTAŞ'IN Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kutlama mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.