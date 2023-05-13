Kiralıklardan hayır yok!

Beşiktaş;futbolcularınınbüyük bölümünün performansındanumduğunu bulamadı. İşte siyahbeyazlıtakımın kiralık oyuncularının busezonki karneleri:İspanyol stoper, sezon başında 2.5 milyon Euro opsiyonla Hamburg'a kiralandı.nedeniyle bir daha forma giyemedi. Kendisi sahalardan, Beşiktaş da muhtemel gelirden uzak kaldı.Boşnak futbolcu, büyük bir potansiyel olarak transfer edilmişti ancak işler bu sezon da istediği gibi gitmedi. İstikrar yakalayamayan kanat oyuncusu,En olumlu görüntü sergileyen isim. 22 yaşındaki orta saha,1745 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.Sezon başında Beşiktaş'a 2 milyon Euro + %50 sonraki satıştan pay ile transfer oldu. Beklentilerden uzak kalınca Antalyaspor'a kiralandı.Yedeklikten kurtulamadı,son 2 mücadeleye kulübedebaşlamak zorunda kaldı.Yaz kampında Valerien İsmael'in dikkatini çekse de süre alamayınca devre arası Sakaryaspor'a kiralandı.Sadece 1gol kaydetti.2020-21 sezonunda Alanyaspor'a kiralanan ve camiada gidişi olay yaratan isimlerden biriydi. 3. sezonunda da kendisini gösteremedi.Alanya forması ile663 dakikasahada kaldı.22 yaşındaki sağ bek,4 Kasım'daki Erzurumspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sezonu kapattı.Yazın A Takım ile kampta yer alan ve sonrasında gelişimi için Göztepe'ye gönderilen 20 yaşındaki sağ kanat sadece üç maça çıkabildi.sonra bir daha toparlanamadı.Yazın önceı.2. Lig'de 29 maça çıkan sağ kanat, 4 gol atabildi, asisti yok.Keçiörengücü'nde 24 maça çıkan 22 yaşındaki 10 numara, sadece 2 gol bulabildi.2021'in devre arasında 380 bin Euro bonservisle Eskişehirspor'dan alınan ve gelecekte önemli potansiyel beklenen 19 yaşındaki sağ bek için işler iyi gitmedi. Bu sezon 2. Lig'desadece 980 dakika oynadı.22 yaşındaki stoper, 2.Lig'de formasını terlettiğiile 28 maça çıktı, düzenli olarak şans buldu ancak Beşiktaş için yeterli görülmeyenlerden birisi.