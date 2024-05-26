Meydanda kutlama

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası coşkusu sürüyor. 11. kez kupayı müzesini götüren Kartal'da kutlamaların dünkü adresi, Beşiktaş Meydanı'ydı. Kulüp başkanı Hasan Arat, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet söz verdikleri gibi taraftarlarla buluştu. Büyük kutlamada, siyahbeyazlı renklere gönül veren binlerce futbolsever, kupa sevincini doyasıya yaşadı.
BU YOL BİTMEZ!
HASAN ARAT:
Beşiktaş taraftarı tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Yıllar boyu unutulmayacak bir maçtı. Şimdi Ağaçlı Yol'da olmamız çok önemli. Bu yol Beşiktaşlıların yolu. Size söz verdik ve sporcularımız sözlerini tuttu. En büyük Beşiktaş.
SAMET AYBABA:
Yol bitmez başkanım, biz hep yoldayız.
HASAN ARAT:
Allah bitirmesin.
SAMET AYBABA:
Amin... Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik. Hedefimiz çok büyük, inşallah önümüzdeki yıllarda emin adımlarla ilerleyeceğiz.
SERDAR TOPRAKTEPE:
1994-95'te Beşiktaş'a transfer olmuştum ve şampiyonluk yaşamıştım. 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım. Bu benim için çok ayrı bir duygu.
FEYYAZ UÇAR:
Daha sezon bitmeden kupamızı aldık. Bu hafta şampiyonluk kupası verilecek ama biz erkenden davranıp kupayı aldık.
ERNEST MUÇİ:
Taraftarımıza hak ettikleri kupayı verebildiğimiz için çok mutluyum. Beşiktaş taraftarını çok seviyorum.
MERT GÜNOK:
Bu sene sizi (taraftarları) çok üzdük. Birçok röportajda özür dilemek durumunda kaldık. Bunun için tekrar özür diliyoruz. Siz en iyisini hak ediyorsunuz.
HÜSEYİN YÜCEL:
Necip, hazır bu kupayı almışken Süper Kupa için de söz alabilir miyiz?
NECİP UYSAL:
İnşallah.
HÜSEYİN YÜCEL:
İnşallah, maşallah yok...
NECİP UYSAL:
Bu kupa için de söz vermiştik, tabii ki o kupa için de söz veriyoruz.