Meydanda kutlama

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası coşkusu sürüyor. 11. kez kupayı müzesini götüren Kartal'da kutlamaların dünkü adresi, Beşiktaş Meydanı'ydı. Kulüp başkanı Hasan Arat, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet söz verdikleri gibi taraftarlarla buluştu. Büyük kutlamada, siyahbeyazlı renklere gönül veren binlerce futbolsever, kupa sevincini doyasıya yaşadı.Beşiktaş taraftarı tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Yıllar boyu unutulmayacak bir maçtı. Şimdi Ağaçlı Yol'da olmamız çok önemli. Bu yol Beşiktaşlıların yolu. Size söz verdik ve sporcularımız sözlerini tuttu. En büyük Beşiktaş.Yol bitmez başkanım, biz hep yoldayız.Allah bitirmesin.Amin... Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik. Hedefimiz çok büyük, inşallah önümüzdeki yıllarda emin adımlarla ilerleyeceğiz.1994-95'te Beşiktaş'a transfer olmuştum ve şampiyonluk yaşamıştım. 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım. Bu benim için çok ayrı bir duygu.Daha sezon bitmeden kupamızı aldık. Bu hafta şampiyonluk kupası verilecek ama biz erkenden davranıp kupayı aldık.Taraftarımıza hak ettikleri kupayı verebildiğimiz için çok mutluyum. Beşiktaş taraftarını çok seviyorum.Bu sene sizi (taraftarları) çok üzdük. Birçok röportajda özür dilemek durumunda kaldık. Bunun için tekrar özür diliyoruz. Siz en iyisini hak ediyorsunuz.Necip, hazır bu kupayı almışken Süper Kupa için de söz alabilir miyiz?İnşallah.İnşallah, maşallah yok...Bu kupa için de söz vermiştik, tabii ki o kupa için de söz veriyoruz.