Ne stoper var ne sol bek

Ligi D Grubu'nda iddiası kalmayan Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında,Elimizde ne varsa en iyi kadro ile sahaya çıkacağız. Necip ve Omar iki stoper ama Necip cezalı. Umut var sol bek o da UEFA listesinde yok. Sakatlıkları söyleyince insanlar mazeret olarak algılıyor.Bunun için de her şeyi yapacağız. Ama bazı arkadaşları yeni sakatlıklar olmaması için oynatmayacağım. Buraya gelirken bile doktor yanıma geldi ve bir sakat daha (Amartey) söyledi.şeklinde konuştu.