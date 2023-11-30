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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Ne stoper var ne sol bek

Ne stoper var ne sol bek
Konferans Ligi D Grubu'nda iddiası kalmayan Beşiktaş, bugün Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında, "Stoper yok, sol bek yok. Elimizde ne varsa en iyi kadro ile sahaya çıkacağız. Necip ve Omar iki stoper ama Necip cezalı. Umut var sol bek o da UEFA listesinde yok. Sakatlıkları söyleyince insanlar mazeret olarak algılıyor. Yenilmeye çıkmıyoruz. Sahamızda kazanmamız gerekiyor. Bunun için de her şeyi yapacağız. Ama bazı arkadaşları yeni sakatlıklar olmaması için oynatmayacağım. Buraya gelirken bile doktor yanıma geldi ve bir sakat daha (Amartey) söyledi. Sakatlığı aşamıyoruz, sakatlık dışında bir problemimiz yok" şeklinde konuştu.

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Ne stoper var ne sol bek
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