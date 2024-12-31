Önümüzde hiçbir yapı duramaz

Beşiktaş'ta önceki gün rekor katılımla gerçekleşen seçimde tarihi farkla başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetiminde ikinci başkan Hakan Daltaban olacak. Kazandıkları zaferin ardından sıcağı sıcağına konuştuğumuz Daltaban, düşünce ve hedeflerini SABAH Spor ile paylaştı:

Beşiktaş'a yakışan şekilde bir seçimi geride bıraktık. Camiamızın bize gösterdiği teveccühe teşekkür ederim. Rekor oy ile seçilmek, omuzlarımızdaki yükü artıracak. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz, vakit kaybetmeden işe koyulacağız. Camiamızın tekrar kalbinin kırılmasını, duygularıyla oynanmasını kabul edemeyiz. Hizmet etmeye geldik, koltukların sahipleri olmadığımızı biliyoruz.

İNSANLAR KANDIRILMIŞ HİSSETTİ



Olağanüstü seçime girmemizin sebebi, insanların kendilerini kandırılmış hissetmiş olması, vaatlerin yerine getirilmemesi ve işlerin yolunda gitmemesiydi. Bizim güven tazeleme zorunluluğumuz var. Biz çok büyük bir camiayız. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberliği sağlamamız. Omuz omuza verirsek, bu birliği sağlarsak Beşiktaş'ın önünde ne yapı ne de başka bir şey kalır.

TEDAVİ İÇİN REÇETE UYGULANACAK



Olağanüstü seçime girmemizin sebebi, insanların kendilerini kandırılmış hissetmiş olması, vaatlerin yerine getirilmemesi ve işlerin yolunda gitmemesiydi. Bizim güven tazeleme zorunluluğumuz var. Biz çok büyük bir camiayız. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberliği sağlamamız. Omuz omuza verirsek, bu birliği sağlarsak Beşiktaş'ın önünde ne yapı ne de başka bir şey kalır.

TEDAVİ İÇİN REÇETE UYGULANACAK



Geçtiğimiz yönetimin en büyük sıkıntılarından biri, futboldaki çok başlılıktı. Bizde bu olmayacak. Artık çok başlılık bitti. Takım oyunu oynamadığınız sürece hiçbirini kazanamazsınız. Bizde bir tane lider var, futbolun lideri başkanımız Serdal Adalı'dır, sorumluları da o belirleyecek. Hepimiz kendi görevlerimizle ilgileneceğiz. En büyük tablolardan biri finansal süreç, mali disiplin. Bu durum tespitini yapıp reçetesini uygulamaya başlayacağız.

MÜCADELEYİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ



Ümraniye'de birlik, beraberliğini sağlamamız lazım. Başkanımız futbol ile ilgili planını, programını anlatmıştı. Bizim için sahada savaşan, mücadele eden takım olmazsa olmaz. Ben yıllardır tribünde bulunan, oralardan gelen, neler hissettiklerini bilen biriyim. Taraftarımız savaşan, mücadele eden, haykıran ve terini son damlasına kadar akıtan bir takım görmek ister. Bugünden itibaren ilk adım, bu mücadelemizi başlatmak olacaktır.

HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, dün soluğu Ümraniye'de aldı. Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret eden Adalı, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve Necip Uysal ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kaptan Necip'ten sakatlığıyla ilgili de bilgi alan Başkan, Topraktepe'ye cuma günü oynanacak Rizespor maçı için başarı diledi.

MUSRATİ GİTTİ GİDİYOR

SİYAH-BEYAZLI yönetim, seçim öncesinde kulübe ulaşan Al Musrati teklifini değerlendirmeye aldı. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh, 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro da bonus teklifi sunmuştu. Başkan Serdal Adalı'nın bu öneriyi incelediği ve rakamı bir miktar daha artırmaya çalışacağı kaydedildi. 2-3 gün içerisinde Libyalı orta saha konusunun olumlu sonuçlanması ve yeni takımına imza atması bekleniyor. 11 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Musrati, Beşiktaş'ta gönderilecekler listesindeydi.