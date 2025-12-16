‘Oynamam’ demedim

Rafa Silva ile buzların kırıldığı ve yıldız oyuncunun takıma bundan sonra katkı vermesi planlanırken henüz bu aşamaya gelinmediği ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık.Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'nın, Rafa Silva'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberdeifadeleri yer aldı.