Rashica ve Paulista için karar verilecek

SİYAH-BEYAZLI takıma Lyon maçının ardından verilen 1 günlük izin sona erdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Beşiktaşlı futbolcular, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst öncülüğünde Galatasaray maçı için çalışmalara başladı. Derbi öncesi Beşiktaş'ta gözler Milot Rashica ve Gabriel Paulista'ya çevrildi.Hafta başından bu yana bireysel çalışma yapan tecrübeli oyuncuların son durumuna bugünkü kontroller sonrası karar verilecek.