Rehavete girmeden çalışmaya devam!

Beşiktaş'ta 6 Aralık 2023'te başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, ilk kupasını kazandı. Arat ve yönetimi galibiyet sonrası saha içinde zaferi yöneticileriyle birlikte kutladı. Futbolcularını tek tek tebrik eden Başkan, kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Kupayı ben mi aldım çocuklar aldı onlara sorun" dedi. Sonrasında ise şunları söyledi: "Futbolcularımız güzel mücadele etti. Saha içinde dosthane görüntüler oluştu. Ama futbol ikliminde sabah başka şeyler başlar. Rehavete kapılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."