Sabrımız kalmadı, artık derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatacağım

Alanya maçında Aliti'nin Trossard'da yaptığı fiziksel müdahale ile ilgili TFF yönetimiyle görüşen Beşiktaş
Başkanı Serdal Adalı
, Ferhat Gündoğdu
'nun MHK'nın başında olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini söyledi.. Üç gündür Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalıştıklarını belirten Adalı, "Sadece bizşikâyetçi değiliz, alt liglerde debu rezillik var
. Bir ara dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugüne kadar hep 'TFF başkanımız, yönetim, bu MHK Başkanı'yla ilgili gerekeni yapacaktır' diyorduk. Bugün ise hiçbir şey yapamadıklarına inanıyorum. Busaatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiztek kişi kaldı.
Randevu isteyeceğim ve hakemlerin bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim. Bana göre eskiden MHK Başkanı'nı görevden almıyorlardı, artık alamıyorlar diye görüyorum" ifadelerini kullandı. Alanya müsabakasında VAR'ın başında olan hakem BülentBirincioğlu'nu
da eleştiren Adalı, "Geçtiğimiz sezon kupa maçında hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu haftaki hakemi özellikle de bizim maçımıza verdiğinden şu kadarcık bir şüphem yok. İyi niyetle yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Artık dünyaya da rezil olduk. O tokat olayıyla ilgili söylenecek tek bir kelime bulamıyorum" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör