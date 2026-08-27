Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Sabrımız kalmadı, artık derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatacağım
Giriş Tarihi: 27.08.2026

Sabrımız kalmadı, artık derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatacağım

Serdal Adalı: “TFF, MHK Başkanı’nı görevden almıyor değil, alamıyor”

BAHADIR BEYARSLAN
Sabrımız kalmadı, artık derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatacağım
  • ABONE OL
Alanya maçında Aliti'nin Trossard'da yaptığı fiziksel müdahale ile ilgili TFF yönetimiyle görüşen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ferhat Gündoğdu'nun MHK'nın başında olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini söyledi.. Üç gündür Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalıştıklarını belirten Adalı, "Sadece bizşikâyetçi değiliz, alt liglerde debu rezillik var. Bir ara dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugüne kadar hep 'TFF başkanımız, yönetim, bu MHK Başkanı'yla ilgili gerekeni yapacaktır' diyorduk. Bugün ise hiçbir şey yapamadıklarına inanıyorum. Busaatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiztek kişi kaldı. Randevu isteyeceğim ve hakemlerin bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim. Bana göre eskiden MHK Başkanı'nı görevden almıyorlardı, artık alamıyorlar diye görüyorum" ifadelerini kullandı. Alanya müsabakasında VAR'ın başında olan hakem BülentBirincioğlu'nu da eleştiren Adalı, "Geçtiğimiz sezon kupa maçında hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu haftaki hakemi özellikle de bizim maçımıza verdiğinden şu kadarcık bir şüphem yok. İyi niyetle yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Artık dünyaya da rezil olduk. O tokat olayıyla ilgili söylenecek tek bir kelime bulamıyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FERHAT GÜNDOĞDU #BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabrımız kalmadı, artık derdimizi Cumhurbaşkanımıza anlatacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA