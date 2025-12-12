Sağ beke Marusic

Beşiktaş'ın savunmadaki bir diğer adayı da İtalyan ekibi Lazio forması giyen Adam Marusic…
Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, Karadağlı sağ beki kadrosuna katmak istiyor.
Fakat 33 yaşındaki oyuncunun durumunu Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Juventus'un da takip ettiği öne sürüldü. Sezon sonunda Lazio'yla kontratı bitecek tecrübeli futbolcu kulübüyle 2 yıllık sözleşme uzatma istiyor. Ancak bu talebe Serie A temsilcisi sıcak bakmıyor. Marusic, bu sezon 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Karadağ Milli Takımı'nda ise 68 müsabakada 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.