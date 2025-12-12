Sağ beke Marusic

Beşiktaş'ın savunmadaki bir diğer adayı daCorriere dello Sport'un haberine göreFakat 33 yaşındaki oyuncunun durumunu Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Juventus'un da takip ettiği öne sürüldü. Sezon sonunda Lazio'yla kontratı bitecek tecrübeli futbolcu kulübüyle 2 yıllık sözleşme uzatma istiyor. Ancak bu talebe Serie A temsilcisi sıcak bakmıyor. Marusic, bu sezon 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Karadağ Milli Takımı'nda ise 68 müsabakada 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.