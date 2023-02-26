Sahada 22 dışarıda15

Beşiktaş’ın bugün Antalya ile oynayacağı erteleme maçında kurallar gereği yeni transferler forma giyemeyecek. Kartal’da ayrıca Masuaku cezalı
Taksim'de yaşanan bombalı saldırı ve deprem felaketi nedeniyle iki kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Kurallar gereği karşılaşmada yeni transferler forma giyemeyecek. Siyahbeyazlılarda ara dönemde kadroya katılan 5 ismin yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku, bugün yok. Antalyaspor'da ise 9 isim görev yapamayacak.
GHEZZALİLK 11'DE
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almaya başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligdeki son Sivas mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Ghezzal, Ümraniye ve Eyüp'le yapılan hazırlık maçlarında görev almıştı.
KIMLER BUGÜNKÜ MAÇTA YOK?
Beşiktaş: Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku (Cezalı).
Antalyaspor: Mampassi, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Balint Szabao, Erdal Rakip, Helton Leite, Yannick Nkurunziza, Larsson (Cezalı).
PAROLA 3 PUAN
MAÇ eksiği ile lider G.Saray'ın 15 puan gerisinde olan Beşiktaş, Antalyaspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Olası puan kaybı, siyah-beyazlılara şampiyonluk yarışında ağır darbe olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi talebelerini uyarıp, hatasız bir 90 dakika çıkarmalarını istedi.
BİR GÖRÜŞ
Ali GÜLTİKEN
Eksik de olsa kadro yeterli BEŞIKTAŞ'IN şu andaki kadrosu eksik de olsa Antalyaspor karşısında yeterli bir kadro. Bu maçı farklıhale getiren en önemli noktaGhezzal'ın yeniden oynayabilecekolması. Bu hem takım içerisinde hem de tribünde ciddi heyecan yaratacaktır. Bunun yanında forvet hattını da daha etkili hale getirecektir. Elbette deprem sonrası oyuncuların tekrardan sahaya konsantre olabilmeleri kolay değil. Acıyı herkes hissetti, yaşamaya da devam ediyor. Futbolun da kendi içerisinde acılarıkenara bırakıp yeniden sahayaodaklanması kolay olmayacaktır. Bu tüm takımlar için geçerli. Bu hafta oynanacak maçların bu durumun gölgesinde yapılacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.
04:17'DE TARAFTARDAN OYUNCAK YAĞMURUYAĞMURU Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma- da depremzede çocuklar için organizasyon gerçekleştirilecek. Taraftarlar, 6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen deprem nedeniyle skorboard 04:17'yi gösterdiği sırada sahaya peluş oyuncaklar atacak. Oyuncaklar,deprem bölgesindeki çocuklaragönderilecek.
GÜNEŞ'İN EKİBİNE İKİ TANIDIK İSİM Beşiktaş'tadaha önceÖnder Karavelive Valerienİsmael'le birlikteçalışanİspanyol kondisyonerMiguel Peiroyeniden teknik ekibe katıldı.Ayrıca Trabzonspor, Bursasporve Beşiktaş'taki bir önceki dönemindeŞenol Güneş'in yardımcıantrenörlüğünü yapan MehmetKulaksızoğlu da siyah-beyazlıtakıma dönüş yaptı.