Sahada 22 dışarıda15

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı ve deprem felaketi nedeniyle iki kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Kurallar gereği karşılaşmada yeni transferler forma giyemeyecek. Siyahbeyazlılarda ara dönemde kadroya katılan 5 ismin yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku, bugün yok. Antalyaspor'da ise 9 isim görev yapamayacak.Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almaya başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligdeki son Sivas mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Ghezzal, Ümraniye ve Eyüp'le yapılan hazırlık maçlarında görev almıştı.Beşiktaş: Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku (Cezalı).Antalyaspor: Mampassi, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Balint Szabao, Erdal Rakip, Helton Leite, Yannick Nkurunziza, Larsson (Cezalı).MAÇ eksiği ile lider G.Saray'ın 15 puan gerisinde olan Beşiktaş, Antalyaspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Olası puan kaybı, siyah-beyazlılara şampiyonluk yarışında ağır darbe olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi talebelerini uyarıp, hatasız bir 90 dakika çıkarmalarını istedi.Eksik de olsa kadro yeterlişu andaki kadrosu eksik de olsa Antalyaspor karşısında yeterli bir kadro.Bu hem takım içerisinde hem de tribünde ciddi heyecan yaratacaktır. Bunun yanında forvet hattını da daha etkili hale getirecektir. Elbette deprem sonrası oyuncuların tekrardan sahaya konsantre olabilmeleri kolay değil. Acıyı herkes hissetti, yaşamaya da devam ediyor.Bu tüm takımlar için geçerli. Bu hafta oynanacak maçların bu durumun gölgesinde yapılacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma- da depremzede çocuklar için organizasyon gerçekleştirilecek. Taraftarlar, 6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen deprem nedeniyle skorboard 04:17'yi gösterdiği sırada sahaya peluş oyuncaklar atacak.daha önceÖnder Karavelive Valerienİsmael'le birlikteçalışanyeniden teknik ekibe katıldı.Ayrıca Trabzonspor, Bursasporve Beşiktaş'taki bir önceki dönemindeŞenol Güneş'in yardımcıantrenörlüğünü yapanda siyah-beyazlıtakıma dönüş yaptı.