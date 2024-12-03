Şakul giderse kabul ederim

BEŞİKTAŞ
Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, teknik direktörlükle ilgili Ekol TV'de önemli açıklamalar yaptı. "Kaan Şakul giderse, Beşiktaş seni takımın başına getirmek isterse, gelir misin" sorusuna Aybaba, "Ben daha önce 'Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olursa kulübün kapısında 10 gün yatarım' demiştim. Ancak o kulüpte olduğu sürece böyle bir şey mümkün değil. Ancak giderse, olabilir"
yanıtını verdi. Bu arada yeni başkan Hüseyin Yücel bugün yönetimle kritik toplantı gerçekleştirecek. Camiada da Şakul'a yönelik tepkiler artarken toplantıda Kaan Şakul'un istifasının istenmesi gündemde…