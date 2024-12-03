Şakul giderse kabul ederim

Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, teknik direktörlükle ilgili Ekol TV'de önemli açıklamalar yaptı. "Kaan Şakul giderse, Beşiktaş seni takımın başına getirmek isterse, gelir misin" sorusuna Aybaba,yanıtını verdi. Bu arada yeni başkan Hüseyin Yücel bugün yönetimle kritik toplantı gerçekleştirecek. Camiada da Şakul'a yönelik tepkiler artarken toplantıda Kaan Şakul'un istifasının istenmesi gündemde…