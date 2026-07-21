Salah’ta 2.raunt!

Beşiktaş, Mohamed Salah transferi için geri sayıma geçti. Siyahbeyazlılar, prensipte anlaşma sağladığı oyuncunun menajerinin ek taleplerde bulunması sonrası süreci ıslak imzaya dökememişti. Başkan Serdal Adalı, Salah için 12 milyon Euro paket teklifin üzerine çıkmazken, menajerinin astronomik isteklerinin karşılanmayacağı iletildi. Tarafların iki gündür bu konuda temasta bulunduğu belirtilirken, uzlaşma sağlanabileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÜMİTLER YEŞERDİ

Bunun için Salah'ın temsilcilerinin yeniden İstanbul'a gelmeye hazırlandığı ve bugün bir görüşme gerçekleştirilmesinin beklendiği kaydedildi. Ayrıca yıldız ismin eşinin de İstanbul'da yaşama isteğini yinelediği ve bu konuda baskı yaptığı aktarıldı. Salah'ın kendi şartlarıyla ilgili bir sorununun olmadığı kaydedildi. 34 yaşındaki sağ kanadın temsilcisinin taleplerinde ilk anlaşılan rakamlara dönmesi halinde iş çözüme kavuşmuş olacak.

HEDEF AVRUPA'DAKİ MAÇA YETİŞTİRMEK

Beşiktaş'ın planı bu transferi en geç yarın sonlandırıp Salah'ı ve ailesini perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Midtjylland maçına getirerek taraftarının karşısına çıkarmak. Bu nedenle işi uzatmadan sonuçlandırmaya çalışan siyahbeyazlıların, oyuncunun menajeri Ramy Abbas ile bugün yapacağı görüşme kritik olacak.