Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerek puanını 9'a yükseltti. Siyah-beyazlılar, son maça kadar, sadece Lyon ve Malmö'den aldığı galibiyetler dışında puan alamamış ve 4 mağlubiyet yaşamıştı. Bilbao karşılaşması öncesinde ilk 24'e girme şansı %16 olan Beşiktaş, İstanbul'da kazandığı bu zaferle şansını %63'e çıkardı. 30 Ocak'taki son müsabakada Twente'yi deplasmanda devirmesi durumunda siyahbeyazlıların play-off'a yükselmesi garanti olacak. Berabere kalınmasının da büyük ölçüde yeterli olacağı kaydedildi.



BAŞKAN ADALI'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Athletic Bilbao galibiyeti için "Ülkemizi layıkıyla temsil edip, Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu. Adalı ayrıca, "Birlik olduğumuzda bu sahayı kimlere dar edebileceğimizi bir kez daha gösteren, bu galibiyette en az saha içindeki sporcularımız kadar katkısı olan, bize efsane Beşiktaş atmosferini yaşatan büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.