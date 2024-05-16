Sergen Yalçın ağır basıyor!

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırkensorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor. Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla. Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor.İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor. Bu arada sezon bitiminde Al-İttihad'dan ayrılması beklenen Marcelo Gallardo, Beşiktaş'a tavsiye edildi.Siyah-beyazlı yönetimin yapılan tavsiyeleri dikkate alarak Gallardo'yu da değerlendirdiği gelen bilgiler arasında.