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Giriş Tarihi: 16.5.2024

Sergen Yalçın ağır basıyor!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın ağır basıyor!

Siyah-beyazlı kulüpte futbolla ilgilenen 7 yöneticinin 3’ü deneyimli çalıştırıcıyı istiyor. 2 isim, Şenol Güneş’ten yana tavır koyarken biri Nuri Şahin, diğeri ise yabancının doğru olacağını düşünüyor

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor. Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla. Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor.




MARCELO GALLARDO ÖNERİSİ GELDİ
İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor. Bu arada sezon bitiminde Al-İttihad'dan ayrılması beklenen Marcelo Gallardo, Beşiktaş'a tavsiye edildi. Kariyerinde 14 kupa olan Arjantinli teknik adam, River Plate'teki başarıları ile dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı yönetimin yapılan tavsiyeleri dikkate alarak Gallardo'yu da değerlendirdiği gelen bilgiler arasında.
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Sergen Yalçın ağır basıyor!
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