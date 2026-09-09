Şok seçim kararı!

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve son olarak Fenerbahçe deplasmanından zaferle dönen Beşiktaş
'ta başkan Serdal Adalı
sürpriz bir karar aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidiyor. Dün yönetimiyle bir araya gelen Başkan Adalı, düşüncesini paylaştıktan sonra seçim kararı verdi. Yönetim kurulu listesini değiştirerek yeni isimleri yanına almak isteyen Adalı, seçimde tekrar başkanlığa aday olacak. Siyahbeyazlı kulüp, genel kurulun 27 Eylül Pazar günü yapılacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantının 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, 1 Haziran 2025- 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa 3 Ekim Cumartesi günü olacağı duyuruldu. Beşiktaş'ta seçimin ardından yeni yönetimin görev süresi Mayıs 2028'e kadar olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör