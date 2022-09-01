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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:35 Son Güncelleme: 1.9.2022 15:21

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın Braga'ya transferini açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Serdar Saatçı’nın Braga’ya transferini açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, genç oyuncusu Serdar Saatçı'nın Braga'ya transfer olduğunu duyurdu. Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi.

Beşiktaş Serdar Saatçı'nın Braga'ya transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."

SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

Futbolcunun transferi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek. Siyah beyazlılar oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 de pay alacak.

BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO

Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın Braga'ya transferini açıkladı!
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