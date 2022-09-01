Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Serdar Saatçı’nın Braga’ya transferini açıkladı!

SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

Futbolcunun transferi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek. Siyah beyazlılar oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 de pay alacak.