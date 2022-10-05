Tayyip Talha’yı iyi ki biz aldık

Beşiktaş'ın transferin son gününde Adana Demirspor'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna dahil ettiği Tayyip Talha Sanuç, kariyerinin ilk derbisini başarıyla atlattı ve siyah beyazlı camiaya, "İyi ki Tayyip Talha'yıbiz almışız" dedirtti. Taraftarların takımları adına maçın en iyisi olarak gördüğü 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik heyet de aynı düşüncede. Derbinin öne çıkan ismiolan ve Valencia'ya karşı çokiyi bir mücadele ortaya koyarakEkvadorlu golcünün etkisini azaltangenç stoper, formayı da garantialtına aldı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında sürekli olarak sağ stoper problemi yaşayan teknik direktör Valerien İsmael, Saiss'e partner arayışında TayyipTalha'yı deneyerek çözüme ulaştı. Genç savunmacının başarılı performansı Saiss'i de mutlu etti. Faslı futbolcu, Tayyip Talha ile derbide birbirlerini iyi tamamladıklarına vurgu yaptı.
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Soru: Tayyip TalhaSanuç ile Beşiktaş'ıntandem sorunu tamamençözüldü mü?
Ben performansını çokbeğendim. Özelliklesavunmanın merkezindeoynayanfutbolcularınbireyselperformanslarınınyanı sıra yanındaki oyuncuylada uyumu çok önemli.Saiss ile beraber, iyibir ikili oluşturdular.Özelliklerine baktığımızda,kafa toplarında oldukçaiyi. Pedro ve Valencia gibiatletik iki oyuncuyla birebiroynamak kolay değil. Buişi de çok iyi başardı. Yanisürati iyi. Ben, Fenerbahçemaçındaki performansına10 üzerinden dokuz verdim.Çünkü bu tür maçlarhem bire bir oynamayı hemde doğru hamle zamanlamasıyapmayı ister. Hatayaparsanız karşınızdaki etkiliisimler affetmez. İkisinede nefes aldırmadı. Buzaten yapabilecekleri konusundaönemli bir referans.