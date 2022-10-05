Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Tayyip Talha’yı iyi ki biz aldık
Giriş Tarihi: 5.10.2022

Tayyip Talha’yı iyi ki biz aldık

Tayyip Talha’yı iyi ki biz aldık
Beşiktaş'ın transferin son gününde Adana Demirspor'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna dahil ettiği Tayyip Talha Sanuç, kariyerinin ilk derbisini başarıyla atlattı ve siyah beyazlı camiaya, "İyi ki Tayyip Talha'yı biz almışız" dedirtti. Taraftarların takımları adına maçın en iyisi olarak gördüğü 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik heyet de aynı düşüncede. Derbinin öne çıkan ismi olan ve Valencia'ya karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyarak Ekvadorlu golcünün etkisini azaltan genç stoper, formayı da garanti altına aldı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında sürekli olarak sağ stoper problemi yaşayan teknik direktör Valerien İsmael, Saiss'e partner arayışında Tayyip Talha'yı deneyerek çözüme ulaştı. Genç savunmacının başarılı performansı Saiss'i de mutlu etti. Faslı futbolcu, Tayyip Talha ile derbide birbirlerini iyi tamamladıklarına vurgu yaptı.

1 SORU 1 CEVAP / ALİ GÜLTİKEN
Benim puanım 10 üzerinden 9
Soru: Tayyip Talha Sanuç ile Beşiktaş'ın tandem sorunu tamamen çözüldü mü?
Ben performansını çok beğendim. Özellikle savunmanın merkezinde oynayan futbolcuların bireysel performanslarının yanı sıra yanındaki oyuncuyla da uyumu çok önemli. Saiss ile beraber, iyi bir ikili oluşturdular. Özelliklerine baktığımızda, kafa toplarında oldukça iyi. Pedro ve Valencia gibi atletik iki oyuncuyla birebir oynamak kolay değil. Bu işi de çok iyi başardı. Yani sürati iyi. Ben, Fenerbahçe maçındaki performansına 10 üzerinden dokuz verdim. Çünkü bu tür maçlar hem bire bir oynamayı hem de doğru hamle zamanlaması yapmayı ister. Hata yaparsanız karşınızdaki etkili isimler affetmez. İkisine de nefes aldırmadı. Bu zaten yapabilecekleri konusunda önemli bir referans.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman geçerli olacak?
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında, ne zaman yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
Benzin fiyatları ne kadar, indirim var mı? Güncel akaryakıtları ile 5 Ekim 2022 akaryakıt, LPG, motorin ve benzine indirim geldi mi? Son dakika benzin fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayyip Talha’yı iyi ki biz aldık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA