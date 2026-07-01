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Giriş Tarihi: 1.07.2026

Trossard için geri sayım başladı

Trossard için geri sayım başladı
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Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor. Kara Kartal uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard'da sona geldi. Siyah-beyazlılar, Arsenal kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Belçikalı yıldız da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakarken transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İngiliz ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 50 maçta forma giyerken 8 gol atıp 11 asist üretmişti. Trossard, takımı ile Premier Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde ise ikincilik elde etmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ

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Trossard için geri sayım başladı
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