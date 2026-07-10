Trossard ile kanatlanacak

Beşiktaş, transferde gaza basıp peş peşe takviyelerini yaparken sıra Leandro Trossard'a geldi. Belçikalı yıldızın kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservis bedeli ile anlaşmaya varılırken sıra 31 yaşındaki oyuncuyla yapılacak son görüşmelere geldi. Siyah-beyazlılar, temasların olumlu gidişatıyla birlikte İstanbul'a gelen menajerini yüz yüze pazarlık için masaya davet etti. Oyuncuya 7 milyon Euro maaş önerilirken, yıllık 1.5 milyon Euro imza parası da görüşülen detaylar arasında. Futbolcunun menajeri Dirk Hebel ile hem Trossard'ın hem de kendi alacağı menajerlik ücretinin görüşüldüğü kaydedildi. Beşiktaş yönetimi küçük pürüzleri gidermek için çaba gösterirken işi uzatmadan imzaları atmak istiyor. Dünya Kupası'nda Belçika ile yer alan Trossard'ın son onayının bugünkü İspanya maçının ardından olması bekleniyor.

1.5 SAATTE İKİ MAÇ YAPACAK

Beşiktaş, Slovakya kampında bugün iki maç birden yapacak. Siyah-beyazlılar önce saat 18.00'de Avusturya takımı Matterburg ile karşılaşacak. Ardından 19.30'da Polonya ekibi Widzew Lodz'la oynayacak. İki maç da 45 dakika değil 35'er dakikalık devreler halinde planlandı.