Üstümüzdeki ölü toprağını attık

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Azerbaycan Radyosu'na takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İnşallah sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:Ama şimdi iyi başladık. Eyüpspor maçında zorlansak da ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle güzel bir tablo ortaya çıktı.Göndermek hem maddi hem manevi açıdan çok zorlayıcı."BIZBEŞİKTAŞ'IN yazın Lazio'dan kadroya kattığı İmmobile, siyah-beyazlı formayla 8 maçta ağları 8 kez havalandırdı. Ligde 5 karşılaşmada 4 gol kaydeden İtalyan forvet, Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında fileleri 2'şer kez buldu. İmmobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.