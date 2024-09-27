Van Bronckhorst’un tercihleri şaşırttı

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Hollandalı hoca, dinlendirmek amacıyla Ciro Immobile'yi yedeğe çekerken Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi. 8 maçta 8 gol atan İtalyan forvetin yerine görev yapan Mustafa, Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına 11'de başlayan en genç oyuncu oldu (17 yaş 157 gün).
Beşiktaş, ileri uçta etkisiz kalınca, 46. dakikada Mustafa-Immobile değişikliği yaşandı. Ancak bu hamle mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Hollandalı çalıştırıcının diğer sürprizi ise Jean Onana oldu. Joao Mairo kulübede otururken Kamerunlu futbolcu başlangıç kadrosunda yer aldı. Van Bronckhorst'a tercihleri, Onana'ya da futbolu nedeniyle tepki vardı. Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcuları Weghorst'u ise tribüne çağırıp alkışladı.
CIRO'YU HER MAÇ OYNATAMAYIZ
Hollandalı hoca Van Bronckhorst maçın ardından şunları söyledi: "Seviyemiz, normal futbolumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazımdı. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Sahaya sadece iki farklı futbolcuyla çıktık. Ciro'yu her maç oynatamazsınız. Umarım Mustafa bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve takımı güçlendirmek. Bu PlayStation değil. Her 11'in arkasında bir fikir vardır. Belki icra iyi değildi o da benim sorumluluğum."