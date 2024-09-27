Van Bronckhorst’un tercihleri şaşırttı

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Hollandalı hoca, dinlendirmek amacıyla Ciro Immobile'yi yedeğe çekerken Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi.Beşiktaş, ileri uçta etkisiz kalınca, 46. dakikada Mustafa-Immobile değişikliği yaşandı. Ancak bu hamle mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Hollandalı çalıştırıcının diğer sürprizi ise Jean Onana oldu. Joao Mairo kulübede otururken Kamerunlu futbolcu başlangıç kadrosunda yer aldı.Hollandalı hoca Van Bronckhorst maçın ardından şunları söyledi: "Seviyemiz, normal futbolumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazımdı. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Sahaya sadece iki farklı futbolcuyla çıktık. Ciro'yu her maç oynatamazsınız. Umarım Mustafa bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve takımı güçlendirmek. Bu PlayStation değil. Her 11'in arkasında bir fikir vardır. Belki icra iyi değildi o da benim sorumluluğum."