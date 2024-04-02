‘Yabancı hakeme sıcak bakılmalı’

Başkanı Hasan Arat, son dönemde gündemden düşmeyen yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı" dedi.şöyle devam etti: "Kurullar da seçimle gelmeli. Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir." A Milli Takım'a seçilen, sonra da Ümit Milli Takım'a gönderilen oyuncuları Semih hakkında daifadelerini kullandı.