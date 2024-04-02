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Giriş Tarihi: 2.4.2024

‘Yabancı hakeme sıcak bakılmalı’

‘Yabancı hakeme sıcak bakılmalı’
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son dönemde gündemden düşmeyen yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı" dedi. TFF'nin de çok adaylı seçime gitmesi gerektiğini aktaran Arat, şöyle devam etti: "Kurullar da seçimle gelmeli. Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir." A Milli Takım'a seçilen, sonra da Ümit Milli Takım'a gönderilen oyuncuları Semih hakkında da "Semih Kılıçsoy kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir" ifadelerini kullandı.
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‘Yabancı hakeme sıcak bakılmalı’
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