Yemek yerken telefon yasak!

Portekizli hoca, Polonya Milli Takımı'nı çalıştırdığı 9 aylık süreçte saha içi kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da konuşulmuştu Futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklayan Santos, Dünya Kupası primleriyle alakalı konuşmayı da kısıtlamıştı
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'a dün akşam kavuştu. 1.5 yılı garanti, 1 yılıise opsiyonlu olarak 2.5yıllık anlaşmaya varılan deneyimli hoca, 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro kazanacak. Bugün saat12.00'de basınönünde imza atacakPortekizliçalıştırıcı, ardından yenitakımının maçını tribündenizlemek için yöneticilerlebirlikte Rize'ye uçacak.
TESİSLERDE İLK ŞART DİSİPLİN
Yönetimin Fernando Santos tercihinde, tecrübesinin yanında disiplinli olması en önemli etken oldu. 5 oyuncunun(Aboubakar, Ghezzal,Bailly, Rosier, Onana) kadrodışı kalmasına kadar gidensürecin ardından Ümraniye'dedisiplini sağlayacakteknik adam arzusu ortayaçıktı. Son olarak çalıştırdığı Polonya Milli Takımı'nda sadece 6 maçta görev alan 69 yaşındakihoca da artık kulüptakımı çalıştırmak ve dahaaktif olmak istediği için Beşiktaş'ınteklifine çok düşünmedenolumlu yanıt verdi.
SAHA DIŞINDA DA KONSANTRE
Polonya Milli Takımı'nda 9 ay görev alan Santos, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da çok konuşuldu. Portekizli hoca, futbolcularayemek esnasında ceptelefonu kullanımını yasaklarken,Dünya Kupası primleriylealakalı da konuşma yasağıgetirdi. Bunun dışında oyuncularınantrenmanlarda disiplinliçalışmasını ve maçtaymışgibi konsantre olmasını isteyen Santos, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.
GELİR GELMEZ KARTAL POZU VERDİ
Beşıktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos dün akşam İstanbul'a ayak bastı. Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli hocayı, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, KaanŞakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslançiçeklerle karşıladı. 69 yaşındaki teknik adam havalimanının çıkışında basın mensuplarına kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.
BULUT İŞİ BİTİRDİ
Santos, takım savunmasına önem veren ve kanatları kullanmayı seven bir teknik adam. Özellikle, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini kullanıyor. Portekizli hoca, taktikten ödün vermezken, genellikle aynı oyun planlarıyla hareket ediyor. Çalıştırdığı takımlara Deco, David Luiz, Angel Di Maria, Oscar Cardozo, Fabio Coentrao gibi çok önemli isimleri transfer ettirdi ve kazandırdı. Bu arada bu transferin perde arkasındaki isim olarak da menajer Ahmet Bulut dikkat çekti. Başarılı menajer, Portekiz'deki ilişkilerini devreye sokarak 48 saatte Santos'u Beşiktaşlı yapan isim oldu.
IŞTE ONANA'NIN OPSIYONU BEŞİKTAŞ, sezon başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jean Onana'yı, satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındakiKamerunlu ön liberonun kalanmaaşının tamamını Fransızkulübünün ödeyeceğini duyurdu. Opsiyondaki rakamın da 4.5 milyon Euro olduğu aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş, Adana Demir ile yollarını ayıran sağ bek Jonas Svensson ile de 1.5+ 1 yıllık kontrat karşılığında 1milyon Euro maaşa el sıkıştı.