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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Yemek yerken telefon yasak!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yemek yerken telefon yasak!

Portekizli hoca, Polonya Milli Takımı'nı çalıştırdığı 9 aylık süreçte saha içi kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da konuşulmuştu Futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklayan Santos, Dünya Kupası primleriyle alakalı konuşmayı da kısıtlamıştı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'a dün akşam kavuştu. 1.5 yılı garanti, 1 yılı ise opsiyonlu olarak 2.5 yıllık anlaşmaya varılan deneyimli hoca, 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro kazanacak. Bugün saat 12.00'de basın önünde imza atacak Portekizli çalıştırıcı, ardından yeni takımının maçını tribünden izlemek için yöneticilerle birlikte Rize'ye uçacak.

TESİSLERDE İLK ŞART DİSİPLİN
Yönetimin Fernando Santos tercihinde, tecrübesinin yanında disiplinli olması en önemli etken oldu. 5 oyuncunun (Aboubakar, Ghezzal, Bailly, Rosier, Onana) kadro dışı kalmasına kadar giden sürecin ardından Ümraniye'de disiplini sağlayacak teknik adam arzusu ortaya çıktı. Son olarak çalıştırdığı Polonya Milli Takımı'nda sadece 6 maçta görev alan 69 yaşındaki hoca da artık kulüp takımı çalıştırmak ve daha aktif olmak istediği için Beşiktaş'ın teklifine çok düşünmeden olumlu yanıt verdi.

SAHA DIŞINDA DA KONSANTRE
Polonya Milli Takımı'nda 9 ay görev alan Santos, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da çok konuşuldu. Portekizli hoca, futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklarken, Dünya Kupası primleriyle alakalı da konuşma yasağı getirdi. Bunun dışında oyuncuların antrenmanlarda disiplinli çalışmasını ve maçtaymış gibi konsantre olmasını isteyen Santos, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.



GELİR GELMEZ KARTAL POZU VERDİ
Beşıktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos dün akşam İstanbul'a ayak bastı. Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli hocayı, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı. 69 yaşındaki teknik adam havalimanının çıkışında basın mensuplarına kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.

BULUT İŞİ BİTİRDİ
Santos, takım savunmasına önem veren ve kanatları kullanmayı seven bir teknik adam. Özellikle, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini kullanıyor. Portekizli hoca, taktikten ödün vermezken, genellikle aynı oyun planlarıyla hareket ediyor. Çalıştırdığı takımlara Deco, David Luiz, Angel Di Maria, Oscar Cardozo, Fabio Coentrao gibi çok önemli isimleri transfer ettirdi ve kazandırdı. Bu arada bu transferin perde arkasındaki isim olarak da menajer Ahmet Bulut dikkat çekti. Başarılı menajer, Portekiz'deki ilişkilerini devreye sokarak 48 saatte Santos'u Beşiktaşlı yapan isim oldu.

IŞTE ONANA'NIN OPSIYONU
BEŞİKTAŞ, sezon başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jean Onana'yı, satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun kalan maaşının tamamını Fransız kulübünün ödeyeceğini duyurdu. Opsiyondaki rakamın da 4.5 milyon Euro olduğu aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş, Adana Demir ile yollarını ayıran sağ bek Jonas Svensson ile de 1.5 + 1 yıllık kontrat karşılığında 1 milyon Euro maaşa el sıkıştı.

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Yemek yerken telefon yasak!
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