Yemek yerken telefon yasak!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'a dün akşam kavuştu.deneyimli hoca, 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro kazanacak.Yönetimin Fernando Santos tercihinde, tecrübesinin yanında disiplinli olması en önemli etken oldu.Son olarak çalıştırdığı Polonya Milli Takımı'nda sadece 6 maçta görev alanPolonya Milli Takımı'nda 9 ay görev alan Santos, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da çok konuşuldu.Santos, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.yeni teknik direktörü Fernando Santos dün akşam İstanbul'a ayak bastı. Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli hocayı, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri69 yaşındaki teknik adam havalimanının çıkışında basın mensuplarına kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.Santos, takım savunmasına önem veren ve kanatları kullanmayı seven bir teknik adam. Özellikle, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini kullanıyor. Portekizli hoca, taktikten ödün vermezken, genellikle aynı oyun planlarıyla hareket ediyor. Çalıştırdığı takımlara Deco, David Luiz, Angel Di Maria, Oscar Cardozo, Fabio Coentrao gibi çok önemli isimleri transfer ettirdi ve kazandırdı. Bu arada bu transferin perde arkasındaki isim olarak da menajer Ahmet Bulut dikkat çekti. Başarılı menajer, Portekiz'deki ilişkilerini devreye sokarak 48 saatte Santos'u Beşiktaşlı yapan isim oldu.sezon başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jean Onana'yı, satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladı. Siyah-beyazlılar,duyurdu. Opsiyondaki rakamın da 4.5 milyon Euro olduğu aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş, Adana Demir ile yollarını ayıran sağ bekel sıkıştı.