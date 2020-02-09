Adana derbisinde Şimşek çarptı!

BUGÜN NELER OLDU

Birinci Lig'deki Adana derbisinde gülen taraf ev sahibi Adana Demirspor oldu. Beş haftadır yenilgi yüzü görmeyen Mavi Şimşekler, Adanaspor'u da 4-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini Pa Dibba, Aisa Aosman (2) ve Mehmet Akyüz kaydetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla 34 puanla 3. sıraya yükseldi. Daha önce puan silme cezası ile 9 puanı silinen ve ligde zor günler geçirenise, sahasında3-0 yendi. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri, Mete Kaan Demir (2) ve Mehmet Yıldırım kaydetti. Bu arada