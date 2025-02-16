Bodrum 7 maç sonra güldü

Bodrum FK, güçlü rakibi Başakşehir'i 1-0 yenerek Süper Lig'de 7 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü. Oyuna hakim olan ve daha fazla pozisyon bulan ev sahibi takımdı. Ancak gole ulaşan düşme hattındaki Ege temsilcisi oldu.83. dakikada topun başına geçen Puşcaş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bodrum FK bu sonuçla yeni hocası Jose Morais yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kaybetmezken ilk galibiyetini aldı.