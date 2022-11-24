Boğalar, Kosta Rika’yı parçaladı

E Grubu'ndaki maçta İspanya, Kosta Rika'yı sahadan sildi: 7-0. Rakibine şut çekme imkânı bile sunmayan Boğalar, 11'de Olmo ile perdeyi açtı.21'de Asensio 2-0'ı bulurken 31'de penaltıdan farkı 3'e çıkaran Ferran Torres, 54'te 4. golü de attı. Barcelona'nın genç yıldızı Gavi, 74'te tabelayı 5-0'a getirdi. Carlos Soler 90'da ağları sarsarken, sonucu belirleyen golü 90+2'de Morata attı: 7-0. İspanya, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.