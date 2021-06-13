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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:18 Son Güncelleme: 13.6.2021 14:37

EURO 2020 C Grubu Analizi: Grubun favorisi ! sürpriz yapabilir…

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
EURO 2020 C Grubu Analizi: Grubun favorisi Hollanda! Ukrayna sürpriz yapabilir…

EURO 2020 heyecanı başladı. C Grubu maçları bugün başlıyor. Grupta, , , ve bulunuyor. Turnuvadaki 11 ev sahibinden biri olan Hollanda C grubunun açık ara favorisi olarak görülüyor. Diğer yandan iyi bir kadroya sahip olan Avusturya da grupta öne çıkan takım. Ukrayna ve Kuzey Makedonya grubun zayıf halkaları gibi görünse de sürpriz sonuçların alınabileceği bir grup C grubu. Peki kadrolar nasıl? Kimler favori? İşte EURO 20202 C grubu analizi…

'nda bugün C grubu maçları oynanacak. Zorlu grupta , , ve mücadele edecek. Her ne kadar grubun favorisi olarak gösterilse de Hollanda, Avusturya ve Ukrayna gibi zorlu takımlarla mücadele edecek. Kuzey Makedonya ise gruptaki en zayıf halka olarak görülüyor. Fakat burası Avrupa Şampiyonası ve her maç sürprizlere açık. Dün oynanan Danimarka-Finlandiya maçı gibi…

HOLLANDA'DA KADRO SIKINTISI YAŞANIYOR

Grup elemelerinden Almanya ile birlikte EURO'ya gelen Hollanda, oynadığı maçlarla iyi bir performans gösterdi. Son dönemlerde kabuk değişimine giden Hollanda kadro olarak aslında çok fazla zengin diyemiyoruz.

SAVUNMADA VAN DİJK'TEN YOKSUN BİR HOLLANDA

Van Dijk gibi savunma oyuncusundan bu sene yoksun mücadele edecekler. Savunma ve forvet kısmında çok fazla alternatifleri olmayan bir takım hüviyetindeler fakat orta sahaları bu zaafiyetin üstünü biraz örtebiliyor.

19 YAŞINDAKİ HAMLE OYUNCUSU GRAVERNBERCH DİKKAT ÇEKİYOR

Savunmada De Ligt, Nathan Ake ve De Vrij gibi kilit isimlere sahip. Beklerde ciddi zaafiyeti bulunuyor dersek yanılmayız. Diğer yandan Van de Beek, De Jong, Wijnaldum gibi tecrübeli ve yetenekli bir orta sahaya sahipler. Ajax'ın 19 yaşındaki Gravenberch ise yetenekleri öne çıkıyor. Hollanda'nın hamle oyuncusu olacaktır. Muhtemelen ilk maça yedek başlayacaktır.

Forvette de Luke de Jong ve Depay gibi golcü isimler bulunuyor. Santrfor konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Fakat ekol bir ülke olan Hollanda diğer takımlara karşın kadro kalitesi, tecrübesi ve tempolu oyun anlayışıyla grubun favorisi olarak öne çıkıyor.

HOLLANDA KADROSU

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

GRUBUN DİŞLİ TAKIMI: UKRAYNA

EURO 2020'ye ilk defa 2012'de katılan Ukrayna, bu grupta aslında ciddi bir rakip diyebiliriz. Portekiz ve Sırbistan gibi takımların olduğu grubu 1. Tamamlayarak geldiler EURO 2020'ye. Efsanevi oyuncu Shevchenko teknik adamlığında iyi bir takım oluşturdular diyebiliriz.

GRUP ELEMELERİNDEN NAMAĞLU BİR ŞEKİLDE GELDİLER!

İnatçı ve katı savunma anlayışıyla oynayan Ukrayna, grubun tehlikeli takımından biri. Elemelerde sadece 3 gol yiyerek turnuvaya en az gol yiyen takım unvanıyla gelen Türkiye'nin ardından en az gol yiyen 2. Takım oldular. Sadece 4 gol yediler. Ayrıca gruptan namağlup olarak çıktılar.

Malinovskyi, Zinchenko gibi kilit oyuncuları var. Özellikle Zinchenko birden fazla mevkii de oynayacak yetenekte. Atalanta'da formda bir sezon geçiren Malinovskyi ise yine öne çıkan oyunculardan biri. Forvet hattında ise Yaremchuk ve Yarmolenko gibi tehlikeli isimlere sahip.

Marlos ve Morales gibi sonradan vatandaş olan tecrübeli oyunculara da sahipler fakat kadro genişliği anlamına çok iyi değiller. Ciddi rakipler karşısında savunma zafiyetleri gösterebiliyorlar fakat bu grupta en azından 2. Çıkma ihtimalleri yüzde 50 diyebiliriz.

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dinamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk),

Forvet: Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)

BUNDESLİGA YILDIZLARIN SAHİP AVUSTURYA'NIN NELER YAPACAĞI MERAK EDİLİYOR

Avusturya'da 2008'de ilk kez EURO turnuvasında baş göstermişlerdi. Avusturya, grup eleme maçlarına iyi başlamasa da son 8 maçında 7 galibiyet almayı başardılar ve Letonya'ya kaybeden tek takım oldular. Gruptan 2. Olarak EURO 2020'ye geldiler.

ALABA-SABİTZER-ILSANKER-KALAJDZIC VE ARNATUTOVİC GİBİ YIDIZLAR VAR

Kendisini üst düzeylerde kanıtlamış olan David Alaba, Marcel Sabitzer, Kalajdzic, Ilsanker ve Arnautovic gibi kaliteli oyuncular sahipler.

AVUSTURYA TOPA SAHİP OLMAK İSTEYEN VE ÇOK ŞUT ÇEKEN BİR TAKIM

Avusturya, çok şut atmak isteyen bir takım. Fakat isabetli şut konusunda zayıflar. Diğer yandan topa sahip olmak isteyen ve topu hemen kazanmak isteyen bir kimliğe sahipler. Geçiş oyununu iyi yapan bir takım Avusturya. Sabitzer gibi pasöre sahipler. Hücumu seven bir takım diyebiliriz. Fakat savunmaya dönme kısmında pek iyi olduklarını söylemek zor. Ukrayna ile ikincilik kapışacaklar gibi. Bu grubun ikincisi Türkiye bulunduğu A grubunun birincisiyle oynayacak. İtalya ile eşleşmeleri yüksek ihtimal gibi.

AVUSTURYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager

Savunma: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Christopher Trimmel, Andreas Ulmer

Orta saha: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf

Hücum: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Karim Onisiwo

GRUBUN ZAYIF HALKASI MAKEDONYA

Makedonya, uluslararası düzeyde ilk kez sahne alacak. Uluslar Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayarak, play-offlar'da Kosova ve Gürcistan'ı yenerek buraya geldiler. Dünya Kupası grup elemelerinde ise Almanya'yı 2-1 yenerek müthiş bir işe imza atmışlardı. C grubunda onları zorlu maçlar bekliyor ve turnuvanın en zayıf halkası olarak görülüyorlar.

ALİOSKİ, PANDEV VE ELJİF ELMAS GİBİ SİLAHLARA SAHİPLER

Ezgjan Alioski, Pandev ve Eljif Elmas gibi önemli isimlere sahipleri. Özellikle Pandev ve Elmas'ın gol yükünü çektiği Makedonya, grupta kime çelmek takacak merak ediliyor. Çünkü turnuvanın zayıf takımı olarak gösteriliyorlar ve bu algıyı yıkmak için ayrı bir motivasyonla mücadele edeceklerini düşünebiliriz.

EURO 2020'deki zor gruplardan bir tanesi C grubu. Hep birlikte nelerin olacağını göreceğiz. Futbolla kalın…

MAKEDONYA KADROSU

Kaleciler: Stole Dimitrievski, Damjan Siskovski, Riste Jankov

Savunma: Stefan Ristovski, Visar Musliu, Egzon Bejtulai, Kire Ristevski, Gjoko Zajkov, Darko Velkovski, Ezdzan Alioski

Orta saha: Arijan Ademi, Enis Bardhi, Stefan Spirovski, Boban Nikolov, Tihomir Kostadinov, Ferhan Hasani, Eljif Elmas, Daniel Avramovski, Darko Curlinov, Marjan Radeski

Hücum: Goran Pandev, Aleksandar Trajkovski, Ivan Trickovski, Vlatko Stojanovski, Krste Velkovski, Milan Ristovski

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EURO 2020 C Grubu Analizi: Grubun favorisi Hollanda! Ukrayna sürpriz yapabilir…
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