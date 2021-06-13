EURO 2020 C Grubu Analizi: Grubun favorisi Hollanda! Ukrayna sürpriz yapabilir…

GRUBUN DİŞLİ TAKIMI: UKRAYNA

EURO 2020'ye ilk defa 2012'de katılan Ukrayna, bu grupta aslında ciddi bir rakip diyebiliriz. Portekiz ve Sırbistan gibi takımların olduğu grubu 1. Tamamlayarak geldiler EURO 2020'ye. Efsanevi oyuncu Shevchenko teknik adamlığında iyi bir takım oluşturdular diyebiliriz.

GRUP ELEMELERİNDEN NAMAĞLU BİR ŞEKİLDE GELDİLER!

İnatçı ve katı savunma anlayışıyla oynayan Ukrayna, grubun tehlikeli takımından biri. Elemelerde sadece 3 gol yiyerek turnuvaya en az gol yiyen takım unvanıyla gelen Türkiye'nin ardından en az gol yiyen 2. Takım oldular. Sadece 4 gol yediler. Ayrıca gruptan namağlup olarak çıktılar.

Malinovskyi, Zinchenko gibi kilit oyuncuları var. Özellikle Zinchenko birden fazla mevkii de oynayacak yetenekte. Atalanta'da formda bir sezon geçiren Malinovskyi ise yine öne çıkan oyunculardan biri. Forvet hattında ise Yaremchuk ve Yarmolenko gibi tehlikeli isimlere sahip.

Marlos ve Morales gibi sonradan vatandaş olan tecrübeli oyunculara da sahipler fakat kadro genişliği anlamına çok iyi değiller. Ciddi rakipler karşısında savunma zafiyetleri gösterebiliyorlar fakat bu grupta en azından 2. Çıkma ihtimalleri yüzde 50 diyebiliriz.

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dinamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk),

Forvet: Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)