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Giriş Tarihi: 14.6.2021 19:07 Son Güncelleme: 14.6.2021 19:08

Polonya - Slovakya | CANLI Hamsik sahne alıyor!

Polonya - Slovakya | CANLI Hamsik sahne alıyor!

ilk maçında Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Slovakya'da takımın lideri olan 'un yeni transferi karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Polonya - Slovakya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ilk maçında Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Rumen hakem yönetiyor. Slovakya'da takımın lideri olan 'un yeni transferi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

POLONYA - SLOVAKYA | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Krychowiak, , Rybus, Klich, Zielinski, Lewandowski

SLOVAKYA: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

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Polonya - Slovakya | CANLI Hamsik sahne alıyor!
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