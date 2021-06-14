Polonya - Slovakya | CANLI Hamsik sahne alıyor!

EURO 2020 E Grubu ilk maçında Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Slovakya'da takımın lideri olan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
POLONYA - SLOVAKYA | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Rybus, Klich, Zielinski, Lewandowski
SLOVAKYA: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromada, Haraslin, Hamsik, Mak, Duda