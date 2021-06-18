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Giriş Tarihi: 18.6.2021 22:23 Son Güncelleme: 18.6.2021 23:13

Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...

DHA
Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! Galler maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...

Son dakika haberi: A Milli takımda sakatlık şoku yaşanıyor. maçında sakatlanan Umut Meraş, karşılaşmasında görev alamayacak. Sol bekte Umut Meraş'ın yerine Rıdvan Yılmaz'ın oynaması bekleniyor. A Milliler Pazar günü İsviçre son maçlarına çıkacak.

EURO 2020 A Grubu son maçında pazar günü Bakü'de ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yapılan antrenmana Umut Meraş dışındaki tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Millilerin antrenmanını; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Akın, İsmail Erdem, Hasan Akıncıoğlu, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Milliler, İsviçre maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

UMUT MERAŞ, İSVİÇRE MAÇINDA YOK

A Milli Takımda, maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ üst baldır arka adalesinde kas yaralanması meydana gelen Umut Meraş'ın tedavisi devam ediyor.

YAŞANAN HAYAL KIRIKLIĞININ SEBEPLERİ

Büyük umutlarla geldiğimiz 'de büyük hüsran yaşadık. İtalya ve Galler'e karşı sergilediği futbolla turnuvanın en kötü takımı olarak gösterilen Türkiye, iki maçta 'sıfır' çekti; puan alamadı ve gol atamadı. Eleştiri okları 'Sorumlu benim' diyen Teknik Direktörü 'e çevrildi. İşte yaşanan hayal kırıklığının özeti:

1-TURNUVA öncesinde teknik heyet-futbolcuların takım elbiseleriyle verdiği pozda bile bütünlük sağlanamadı. Tek tip giyinmeyen, spor ayakkabı ve yaka-bağrı açık gömlekle fotoğraf karesine girenler, sahada da döküldüler. AVRUPA'DA top koşturan lejyonerlerimizin fazlalığına aldandık, Milli Takım başarılarının temel taşını yerel ligde oynayan oyuncuların oluşturduğunu unuttuk. 2002'de dünya üçüncülüğü ve EURO 2008'de yarı final gelirken kulüplerimiz Avrupa'da başarılıydı.

2-BU turnuvaya katılmamızı sağlayan oyuncuların başında kalede Mert Günok, beklerde Gökhan Gönül ve Hasan Ali, ön liberoda Mahmut, orta sahada Dorukhan ve , forvette Cenk Tosun geliyordu. Bu isimlerden sadece İrfan Can Roma'da 26, Bakü'de 7 dakika süre aldı.

3-SÜPER Lig'de kulüplerinde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi gençler kulübede ve tribünde unutuldu, Halil Akbunar kampta elendi, Salih Uçan ise kadroya bile çağrılmadı.

4-ŞENOL Güneş tek bir İtalya yenilgisiyle savunma kurgusunu değiştirdi. Merih yerine ilk 11'e koyduğu Kaan Ayhan, Galler'in Ramsey ile 1-0 öne geçtiği pozisyonda uyudu!

5-DÜNYA futbolu hücum gücü yüksek ön liberoları ve hızlı kanat oyuncularını işaret ederken, Okay ve Kenan Karaman'da ısrar ettik. 2 senedir düşüşteki Cengiz Ünder'e bel bağladık.

6-MİLAN ve Juventus'un transfer yarışına girdiği 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takım'da hâlâ ideal mevkisini bulamadık.

7-UMUT Meraş sol bekte sergilediği performansla Caner Erkin'i mumla arattı.

8-RAKİP analizlerinde sınıfta kaldık. İtalya gibi Galler de Türkiye'ye karşı tek kale top oynadı.

9-ŞENOL Güneş kötü oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada: 2 maçta 0 puan, 0 gol ve -5 averaj.

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Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! Galler maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...
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