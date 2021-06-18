Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! Galler maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...

2-BU turnuvaya katılmamızı sağlayan oyuncuların başında kalede Mert Günok, beklerde Gökhan Gönül ve Hasan Ali, ön liberoda Mahmut, orta sahada Dorukhan ve İrfan Can, forvette Cenk Tosun geliyordu. Bu isimlerden sadece İrfan Can Roma'da 26, Bakü'de 7 dakika süre aldı.

3-SÜPER Lig'de kulüplerinde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi gençler kulübede ve tribünde unutuldu, Halil Akbunar kampta elendi, Salih Uçan ise kadroya bile çağrılmadı.