Son dakika: A Milli Takım neden başarısız oldu! Caner ve Gökhan detayı... 'Aldandık'

Fransa'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan (1-0) ve İspanya (3-0) yenilgileri sonrasında son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup etse de üçüncüler arasında -2 averajı ile son sırayı Arnavutluk ile paylaşıp turnuvaya veda etmişti.

EURO 2016'da üç puan ve 0 averaj ile grupta üçüncü olan Portekiz turnuvayı şampiyonlukla kapatmıştı.