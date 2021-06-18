Son dakika: A Milli Takım neden başarısız oldu! Caner ve Gökhan detayı... 'Aldandık'

Son dakika... EURO 2020'de geride kalan 2 maçta 5 gol yedik, puan alamadık, gol atamadık... A Milli Takımımızın turnuva öncesinde gizli favorilerden biri olarak gösterilirken, İtalya ve Galler karşısında ortaya koyulan futbol sınıfta kaldı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan, 2 maçta alınan kötü sonuçları ve başarısızlığın nedenlerini yazdı.
Büyük umutlarla geldiğimiz EURO 2020'de büyük hüsran yaşadık. İtalya ve Galler'e karşı sergilediği futbolla turnuvanın en kötü takımı olarak gösterilen Türkiye, iki maçta 'sıfır' çekti; puan alamadı ve gol atamadı. Eleştiri okları 'Sorumlu benim' diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çevrildi.
İşte yaşanan hayal kırıklığının özeti:
1-) Turnuva öncesinde teknik heyet-futbolcuların takım elbiseleriyle verdiği pozda bile bütünlük sağlanamadı. Tek tip giyinmeyen, spor ayakkabı ve yaka-bağrı açık gömlekle fotoğraf karesine girenler, sahada da döküldüler.
2-) Avrupa'da top koşturan lejyonerlerimizin fazlalığına aldandık, Milli Takım başarılarının temel taşını yerel ligde oynayan oyuncuların oluşturduğunu unuttuk. 2002'de dünya üçüncülüğü ve EURO 2008'de yarı final gelirken kulüplerimiz Avrupa'da başarılıydı.
3-) Bu turnuvaya katılmamızı sağlayan oyuncuların başında kalede Mert Günok, beklerde Gökhan Gönül ve Hasan Ali, ön liberoda Mahmut, orta sahada Dorukhan ve İrfan Can, forvette Cenk Tosun geliyordu. Bu isimlerden sadece İrfan Can Roma'da 26, Bakü'de 7 dakika süre aldı.
4-) Süper Lig'de kulüplerinde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi gençler kulübede ve tribünde unutuldu, Halil Akbunar kampta elendi, Salih Uçan ise kadroya bile çağrılmadı.
5-) Şenol Güneş tek bir İtalya yenilgisiyle savunma kurgusunu değiştirdi. Merih yerine ilk 11'e koyduğu Kaan Ayhan, Galler'in Ramsey ile 1-0 öne geçtiği pozisyonda uyudu!
6-) Dünya futbolu hücum gücü yüksek ön liberoları ve hızlı kanat oyuncularını işaret ederken, Okay ve Kenan Karaman'da ısrar ettik. 2 senedir düşüşteki Cengiz Ünder'e bel bağladık.
7-) Milan ve Juventus'un transfer yarışına girdiği 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takım'da hâlâ ideal mevkisini bulamadık.
8-) Umut Meraş sol bekte sergilediği performansla Caner Erkin'i mumla arattı.
9-) Rakip analizlerinde sınıfta kaldık. İtalya gibi Galler de Türkiye'ye karşı tek kale top oynadı.
10-) Şenol Güneş kötü oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada: 2 maçta 0 puan, 0 gol ve -5 averaj.
EURO 2016 GİBİ OLABİLİR!
A Milli Takım'ın iki maçta sıfır çekmesinin ardından işimiz mucizelere kalırken en kritik durum ise averajımızın kötü olması. 6 grupta en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkma imkanı bulunan turnuvada -5 averaja sahip Türkiye en zor durumdaki ekip...
Son maçımızda İsviçre'yi yenmemiz durumunda bile averaj hesaplarının devreye gireceği sıralamada Ay-Yıldızlılar, EURO 2016'da yaşadığı üzüntü ile karşı karşıya kalabilir.
Fransa'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan (1-0) ve İspanya (3-0) yenilgileri sonrasında son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup etse de üçüncüler arasında -2 averajı ile son sırayı Arnavutluk ile paylaşıp turnuvaya veda etmişti.
EURO 2016'da üç puan ve 0 averaj ile grupta üçüncü olan Portekiz turnuvayı şampiyonlukla kapatmıştı.