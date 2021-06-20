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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Portekiz kendini vurdu Almanya geri döndü

Portekiz kendini vurdu Almanya geri döndü
ŞAMPIYONANIN ilk maçında Fransa'ya 1-0 boyun eğen Almanya, bunun acısını Portekiz'den çıkardı. 15. dakikada , Portekiz adına ağları havalandırdı. Ancak önce Ruben Dias, ardından Guerreiro kendi kalelerini vurunca Panzerler soyunma odasına 2-1 önde girdi. Almanya, 51. dakikada Havertz, 60. dakikada ise 'in golleriyle 4-1'lik farka koştu. Jota'nın golü Portekiz'e yetmezken, Almanya 3 puanla tanıştı. Portekiz, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta kendi kalesine 2 gol atan ilk takım oldu. Macaristan ağlarını iki kez sarsan Ronaldo, dün de boş geçmedi ve gol sayısını 3'e yükseltti.

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Portekiz kendini vurdu Almanya geri döndü
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