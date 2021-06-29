Cüneyt Çakır'dan tarihi başarı! 9 maçta düdük çaldı

Çakır, bu karşılaşma ile Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Cüneyt Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı.

EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.