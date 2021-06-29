Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Cüneyt Çakır'dan tarihi başarı! 9 maçta düdük çaldı
Giriş Tarihi: 29.6.2021 13:05 Son Güncelleme: 29.6.2021 13:05

Cüneyt Çakır'dan tarihi başarı! 9 maçta düdük çaldı

Cüneyt Çakır'dan tarihi başarı! 9 maçta düdük çaldı

Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turunda yönettiği Hırvatistan-İspanya maçı ile tarihe geçti. Çakır, Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok karşılaşma yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra EURO 2020'de görev alan Çakır, 3 turnuvada toplam 9 müsabakada düdük çaldı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turunda yönettiği Hırvatistan-İspanya maçı ile tarihe geçti.

Çakır, bu karşılaşma ile Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Cüneyt Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı.

EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya-İtalya final ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da dördüncü hakemi olarak görev yaptı.



44 yaşındaki hakemin Avrupa Şampiyonları'nda yönettiği maçlar şöyle:

EURO 2020:

Macaristan-Portekiz (Grup maçı)
Ukrayna-Avusturya (Grup maçı)
Hırvatistan-İspanya (Son 16 maçı)

EURO 2016:

Portekiz-İzlanda (Grup maçı)
Belçika-İrlanda C. (Grup maçı)
İtalya-İspanya (Son 16 maçı)

EURO 2012:

Ukrayna-İsveç (Grup maçı)
İtalya-İrlanda C. (Grup maçı)
Portekiz-İspanya (Yarı final)

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
Son dakika haberleri | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik adam! EURO 2020'den elenince...
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberleri: Ucuz kredi desteği başlıyor: Ucuz kredi desteği başvuru detayları neler?
SON DAKİKA | Türkiye'den delta varyantı adımı: Bu hafta devreye girecek
Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Emekliye maaşlarına Temmuz ayında 441 lira zam geliyor! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite önerisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüneyt Çakır'dan tarihi başarı! 9 maçta düdük çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA