Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Marcus Rashford ırkçı sözlere cevap! "Kökenim nedeniyle özür dilemeyeceğim"
Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:38 Son Güncelleme: 13.7.2021 09:38

Marcus Rashford ırkçı sözlere cevap! "Kökenim nedeniyle özür dilemeyeceğim"

AA
Marcus Rashford ırkçı sözlere cevap! Kökenim nedeniyle özür dilemeyeceğim

EURO 2020 finalinde İngiltere, İtalya'ya penaltı atışlarında yenilerek büyük bir hüsran yaşadı. Avrupa şampiyonluğunu kaçıran İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka maçın ardından ırkçı saldırılara uğradı. Manchester United'ın yıldızı Rasford, sosyal medyadan bu saldıralara cevap verdi ve, "Kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim" dedi.

İtalya'nın İngiltere'yi penaltılar sonunda eleyerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Şampiyonası finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, kimliği nedeniyle asla özür dilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Rashford, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından penaltılar sonucu 3-2 mağlup oldukları final maçının ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırılara, Twitter hesabından cevap verdi.

Maç sırasında penaltıyı kaçırdığı için büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Rasford, "Bütün takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakmış gibi hissettim. Bunun için çok üzgünüm.

Maçtaki performansım sonrası bütün gün devam eden eleştirilerle sorunum yok. Penaltı vuruşum yeterince iyi değildi, daha iyisini yapabilirdim, kabul ediyorum. Ama kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim." ifadesini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymekten gurur duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Bu formayı giydiğim için, beni destekleyen ailemin yanı sıra on binlerce İngiliz taraftarın da mutluluk duyduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere'nin Manchester kentinde İngiliz futbolcunun fotoğrafının yer aldığı bir duvara, İngiliz taraftarlarca fiziksel saldırıda bulunuldu. İngiliz emniyeti, olay hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Maçta İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu, yaşananları kınamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavırlar! Fatih Terim'den Yunanistan'a sert tepki
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Son dakika: İtalya-İngiltere finalinin ardından İngiltere çalkalanıyor! Jack Grealish eleştirilere çok sert yanıt verdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Marcus Rashford ırkçı sözlere cevap! "Kökenim nedeniyle özür dilemeyeceğim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA